Cep telefonuna harç zammı

Yurt dışından getirilen cep telefonlarındaki fiyat avantajı, harç tutarında yapılan son düzenlemenin ardından azaldı. Daha önce yolcular tarafından 170,70 TL ödenerek ithali yapılan cep telefonları için 500 TL ödenecek

Yurt dışından satın alınıp yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücretinde düzenlemeye gidildi. 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt altına alınması esnasında ödenen ücret 170,70 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı.

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, değişikliğe ilişkin analizinde, harç ücretlerindeki artış nedeniyle yurt dışından getirilen cep telefonlarındaki fiyat avantajının azaldığını vurguladı. Uçak, artan döviz kurları da dikkate alındığında, yurt dışından bireysel olarak ithal edilen cep telefonları ile yurt içinde satışa sunulan cep telefonları arasındaki fiyat farkının ciddi oranda azalacağı değerlendirmesinde bulundu.

Şirketler tarafından ticari amaçla yapılan cep telefonu ithalatında,TRT Bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödeniyor, ödenen bu vergiler fiyat mekanizması içinde tüketicilere yansıtılıyor.

Durum böyle olunca, bin TL değerindeki cep telefonu için ödenen vergileri eşyanın kıymetinin yarısından fazlası olarak göze çarpıyor. Bin TL değerindeki cep telefonu için 622,50 TL vergi ithalat anında tahsil ediliyor.

Yolcular tarafından bireysel olarak ithal edilen bin TL değerindeki cep telefonunun yolculara maliyeti karar öncesinde bin 170,70 TL iken, karar sonrasında bin 500 TL olacak.