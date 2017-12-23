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"Cep"ten internet kullanımı yüzde 71 arttı

- Cep telefonlarından internet kullanımı yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 arttı - Söz konusu dönemde cepten internet kullanımı 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cep telefonlarından internet kullanımı bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye'de eylül sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 97,6 penetrasyon oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 77 milyon 882 bin 845 mobil abone bulunuyor.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmeti, Mart 2016 sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaşırken 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle bu teknolojiye hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Bu yılın eylül sonu itibarıyla 3G abone sayısı 11 milyon 586 bin 255'e gerilerken, 4,5G abonesi 62 milyon 992 bin 758'e yükseldi. Söz konusu dönemde M2M abone sayısı ise 4,3 milyona ulaştı.

Aktif 4,5G abone sayısına bakıldığında, cihazı ve SIM kartı bu teknolojiye uygun abone sayısı 28 milyon 5 bin 798 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 35 milyon 80 bin 678 olarak kayıtlara geçti.

- Mobil genişbant abone sayısı 57 milyon oldu

Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle mobil penetrasyon oranının yüzde 109,9 olduğu görüldü.

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 56 milyon 508 bin 669'a, sadece 4,5G'yle hizmet alan abone sayısı da 42 milyon 261 bin 936'ya yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artarak 313 bin 447 terabayttan 534 bin 778 terabayta ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
BTKCepten Internet Kullanımı
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