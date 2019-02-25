Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa mersin Mesut Balta
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu
TESK'ten çağrı
TESK'ten çağrı
Yerli stent yolda
Yerli stent yolda

Ceren Damar Şenel anısına Bolivya'da anlamlı jest

İSTANBUL (AA) - Görevi başında katledilen akademisyen Ceren Damar Şenel için Bolivya'da anma köşesi düzenlendi.Ejder Turizm'den yapılan açıklamada, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel ve eşi...

Ceren Damar Şenel anısına Bolivya'da anlamlı jest
banner17

İSTANBUL (AA) - Görevi başında katledilen akademisyen Ceren Damar Şenel için Bolivya'da anma köşesi düzenlendi.

Ejder Turizm'den yapılan açıklamada, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel ve eşi Levent Şenel'in iş yoğunluğu sebebiyle erteledikleri balayı tatili için Ejder Turizm'in 12-16 Şubat tarihli Peru-Bolivya-Şili turuna kayıt olduğu bildirildi.

Ejder Turizm, Ceren Damar Şenel'in anısını yaşatmak için Bolivya'nın Uyuni şehrinde bir anı köşesi hazırladı. Şirket, her ay düzenlediği turlarda tüm misafirleri ile bu köşeyi ziyaret ederek, anma köşesine notlar bırakıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ceren Damar ŞenelEjder Turizm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5