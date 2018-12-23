banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ahu serter Trabzon dünya Uğur Yılmaz
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Çerezcinin yılbaşı hasılat hedefi 375 milyon lira

- Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman: - "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi. 2018 yılıyla ilgili rakamlar henüz çıkmadı ancak yılbaşı dönemi açısından geçen seneki ciroyu yakalayacağımızı düşünüyoruz"

Çerezcinin yılbaşı hasılat hedefi 375 milyon lira
banner17

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, çerez tüketiminde en yoğun döneme girdiklerini, bu sene de yılbaşında geçen seneki 375 milyon liralık ciroyu yakalayacaklarını söyledi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmez unsurlarından olan çerezin özel günler, bayramlar ve kutlamalarda da aranan gıda ürünlerinden olduğuna işaret etti.

Çerezci dükkanları ve marketlerde bu ürünlerin satışının her yılbaşı öncesi hareketlendiğini anlatan Karaman, "Geçen yıl 9,6 milyar lira olarak hesapladığımız iç pazar büyüklüğünün 1,1 milyar lirası aralık ayında, 375 milyon lirası ise sadece yılbaşı haftasında elde edildi. 2018 yılıyla ilgili rakamlar henüz çıkmadı ancak yılbaşı dönemi açısından satışın 350-375 milyon lira ile geçen seneki ciroyu yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Çerez tercihinin bütçeye göre değiştiğini ancak yılbaşı döneminde en çok artışın Antep fıstığı, fındık, badem gibi daha yüksek fiyatlı ürünlerde görüldüğünü bildiren Karaman, bu sene kur artışları nedeniyle özellikle ithal çerezlerde fiyat artışlarının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Karaman, yılbaşı öncesi perakende noktalarında çok fazla talep gören Antep fıstığı, fındık ve bademden oluşan karışımın kilogramının 65 ile 90 lira arasında satıldığını, vatandaşın az da olsa bu ürünlerden satın aldığını ifade etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çerezLeblebiYılbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1