Çerkezköy'deki termik santral projesinden vazgeçildi

TEKİRDAĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli kömür kaynaklarını ekonomisine kazandırmak amacıyla yaklaşık 5 bin megavatlık termik santral projesine uygun saha tespit ettiklerini belirterek, "Bunların birkaçı Trakya'da, biri ise Çerkezköy Kapaklı'da idi fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıktığı için projeyi yapmaktan vazgeçtik." dedi.

Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çerkezköy'de AK Parti Kadın Kolları, şehit ve gazi aileleri, Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy şubesi temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Dönmez, kadın ve çocuklara karşı ayrım yapmaksızın nasıl davranılacağını yeniden tartışmak gerektiğini kaydetti.

Dönmez, bakanlık bünyesinde de kadınlara yönetim kademelerinde pozitif ayrımcılık yaptıklarını ama henüz arzulanan noktaya ulaşılamadığını söyledi.

Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Mart'ta Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin düzenleneceğini kaydeden Dönmez, "6-7 başlıkta ödüller vereceğiz. Çok fazla başvuru da geldi. Ben de merak ediyorum. Kamuoyunda karşılığı olan girişimcilerimiz geçen yıl ödül almışlardı." diye konuştu.

Dönmez, enerjinin toplumun sosyal ve iktisadi hayatındaki önemli konularından biri olduğunu ve enerjisiz bir hayatın artık düşünülemeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin 2000'li yıllara kıyasla artık elektrik ve gaz tarafında arz fazlası olan bir ülke haline geldiğini ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Son birkaç yıla kadar elektriği ithal ediyorduk ama son 1-2 yıldır artık ihraç eder hale geldik. Birincil enerji kaynakları açısından Türkiye dışa bağımlı ama var gücümüzle de arıyoruz. Bir sloganımız var. 'Varsa Bulacağız.' Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, bulanlar ancak arayanlardır. Şimdi biz denizde ve karada, petrol, doğal gaz veya maden ne varsa arayacağız. Geçen yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 70 kadar sondaj yapabilmişti, bu sene onu ikiye katlayacağız. Bunun 6 tanesi denizde olacak. Fatih sondaj gemisi Antalya açıklarında sondajları devam ediyor. İkinci gemi Yavuz da önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'de sondajlarına devam edecek. İki sismik araştırma yapan gemimizle Akdeniz ve Karadeniz'de denizin altının röntgenini çekiyoruz. Madende ise havadan iki uçakla jeofizik görüntüleme yapıyoruz. Yüzde 85'ini bitirdik, bu yıl içinde tamamını yapmış olacağız inşallah."

Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz dağıtımında da sessiz bir devrim yaptığını ve 81 ilde 50 milyon vatandaşın doğal gaza erişiminin sağlandığını anımsattı.

Türk halkının hizmetlerinin en güzeline layık olduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle yerli kömürün ekonomiye kazandırılması konusunda birçok proje geliştirdik. Kömürü elektrik üretim amaçlı da kullanıyoruz. Son keşiflerle 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik, geçen yıl üretimde rekor kırdık ama bir taraftan da kömür ithal ederek her yıl 3-4 milyar dolar yurt dışına ödüyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin megavatlık termik santral projesine uygun saha tespit ettik. Bunların birkaçı da Trakya'da, biri ise Çerkezköy Kapaklı'da idi fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıktığı için bu projeyi yapmaktan vazgeçtik. Bu konuyu halkımızla paylaşmak istiyorum çünkü zaman zaman bu konular dile getiriliyor, seslendiriliyor. Herhangi bir polemiğe girmeksizin gelinen son noktayı sizinle paylaşmış olayım."

Konuşmasının ardından programdaki kadınlara karanfil hediye eden Dönmez, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşların sorunlarını dinledi.