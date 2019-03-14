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Cerrahpaşa'dan rekor maaş promosyon anlaşması

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün, maaş promosyon ihalesini 6 bin 200 TL'lik rekor ücretle QNB Finansbank kazandı

Cerrahpaşa'dan rekor maaş promosyon anlaşması
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün, maaş promosyon ihalesini 6 bin 200 TL'lik rekor ücretle QNB Finansbank kazandı.

Cerrahpaşa Rektörlüğünden alınan bilgiye göre dün gerçekleştirilen ve bugün sözleşmesi imzalanan maaş promosyonu ihalesinde kazanan QNB Finansbank oldu.

7 ilçede 7 kampüsle eğitim faaliyetlerine devam eden Cerrahpaşa Rektörlüğünün dün yapılan ihalesinde, kazanan ONB Finansbank, 6 bin TL'ye aldığı ihalenin sözleşmesini 200 TL jest yaparak 6 bin 200 TL'ye imzaladı.

Sözleşme kapsamında Cerrahpaşa'nın 6 bini aşkın çalışanına 4 yıl için defaaten 6 bin 200 TL, intern öğrencilerine ise 35 TL ödenecek.

QNB Finansbank ile bugün imzalanan sözleşme, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.



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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü
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