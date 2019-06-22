“Çeşme'den Sakız Damlıyor“ projesinde ilk hasat

İZMİR (AA) - İzmir'in turizm merkezlerinden Çeşme ilçesinde sakız üretiminin artırılması amacıyla hazırlanan "Çeşme'den Sakız Damlıyor" projesi kapsamında ilk hasat yapıldı.

Çeşme Belediyesinin Alaçatı'daki bahçe ve gen merkezinde yetiştirilen sakız ağaçlarına hasadın "ilk çizikleri" atıldı. Ağaçlardaki çiziklerden çıkacak sakız damlalarının gelecek hafta toplanmasına başlanacak.

Belediye çalışanları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen ilk hasat töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Ekrem Oran, dünyada sadece Çeşme ve Sakız Adası'nda yetişmekte olan ağaca hak ettiği değeri vermek için çalıştıklarını belirtti.

Sakız ağacının Yunanistan'ın Sakız Adası için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret eden Oran, "Bu ağaç çok değerli. İlk günden itibaren tarım politikalarını destekleyeceğimizi, çiftçimizin yanında olacağımızı duyurmuştuk. Ekonomik değeri olan sakız ağacını belediye çatısı altında yetiştireceğiz ve elde ettiğimiz fideleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtacağız. İlçeyi sakız üretiminde iddialı hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Projeye destek veren ve sakız ağacı araştırmaları yapan İbrahim Topal, ilk sakız ağacının Çeşme'ye 1959 yılında dikildiğini, bugün bölgede bu ağaçtan 17 bin 300 adet bulunduğunu ancak istenen ekonomik büyüklüğe ulaşılamadığını ifade etti.

Yeni ağaçlarla Sakız Adası'ndaki ağaçlardan daha kaliteli ürün elde edilebileceğini dile getiren Topal, yılda iki kez hasatı yapılan ağaçlardan elde edilen ürünün ilaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanıldığını aktardı.