Çeşme Limonu’na sahip çıktı

İçinde faaliyet gösterdiği toplumların gelişimini desteklemek için çevre ve insan odaklı anlayışıyla sürekli yeni adımla atan Fairy; şimdi de Boşa Harcama projesi çatısı altında tükenmekte olan Çeşme Limonu'nu kurtarmak için yola çıktı. Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yapan Fairy, Kooperatife yapılan bağış ile Çeşme Limonu üreticilerine tarımsal alanlarda destek sağlayacak. Bu proje ile birlikte 52 üreticinin çeşme limonu üretimine destek olunacak ve mevcut 15 bin limon ağacı üreticilerine gübre ve bakım desteği sağlanacak. Böylece Çeşme Limonu boşa harcanmayarak gelecek nesillerle buluşacak.

Proje kapsamında Toplumda konuya farkındalık yaratmak amacıyla Doğa Belgeselcisi Güven İslamoğlu ile iş birliği yapılarak Çeşme Limonu'nun serüvenini anlatan belgesel çekimi gerçekleştirildi. Mis kokulu Çeşme Limon’u bahçelerinin arasında çekilen ve limon üreticileriyle renkli sohbetlerin de yer aldığı belgesel; Fairy Türkiye Youtube kanalında İzleyiciler ile buluştu. Projenin danışmanlığını ise Fairy danışman şefi Gülhan Kara yaptı, belgeselin içinde Gülhan Kara'nın da leziz Çeşme Limon'lu tariflerine yer verildi.