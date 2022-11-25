Çetin Başkandan dijitale katılın çağrısı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektörlerine daha fazla katkı vermek için İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), alt sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla toplantılarına Bursa'da devam etti. TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bugüne kadar yaklaşık 16 tane sektör toplantısı yaparak 1500'e yakın firmayla buluştuklarını belirtti. Yıl sonu için belirledikleri 15 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Tecdelioğlu, sektörlerle yaptıkları toplantıda dijitalleşmenin altını çizerken tüm üyeleri sektörler özelinde kurulan dijital platformlara katılmaya çağırdı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB); katma değerli ihracatı artırmak, yeni pazar hedefleri belirlemek, firmaların finansal sorunlarına çözüm aramak, Ar-Ge konusunda üyelerin gelişimi, yeni teknolojilerden ve son gelişmelerden sektörün haberdar olması adına Bursa'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Genel ihracata sektörün yüzde 5’lik katkı sağladığını ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracatının 2022’nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 12,3 milyar dolara ulaştığının ve ülke ekonomisine ihracatla katkı vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

DAHA FAZLA KATMA DEĞERLİ İHRACAT

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Yönetim Kurulu Toplantısı’nı bu ay Bursa’da düzenledi. İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu başkanlığında; Yönetim Kurulu üyeleri ve Ticaret Bakanlığı Maden ve Metal Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay'ın da katılımı ile Bursa'da üye firma ziyaretleri, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile istişare toplantısı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bursa'da, 100'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşen sektör buluşması toplantısında konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu; birliğin 6 ana sektörle hizmet ettiğini, sektörlerin tamamında sektör kümelenmeleri yaparak sektör paydaşlarıyla beraber, strateji oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bursa ve İstanbul'u tek bir il gibi gördüklerini, birliğin faaliyetlerini, yeni dönemdeki hedefleri kapsamında 2023 sonuna kadar yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirten Tecdelioğlu; "6 tane ayrı sektörde bilgilendirmelerde bulunduk. Onların yeni dönem, 2023 yılı için beklentilerini aldık. Sektör temsilcilerinin; İhracatçılar Birliği'nden, teşvik ve desteklerden, fuarlardan, B2B'lerden, Eximbank'tan bazı talep ve istekleri oldu. Talep ve istekleri not alarak gerekli makamlara bildireceğiz. Daha fazla katma değerli ihracat yapabilmek için Bursa'nın heyecanı çok yüksek ve potansiyeli var. Tüm dünyaya kendini kanıtlayan Bursa, metal sektöründe de gerçekten enleri olan bir şehir. Bu şehrimizin ihracatına, özellikle bizim temsil ettiğimiz sektörlerde daha fazla ihracat yapmak için biz de İhracatçılar Birliği olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

İHRACATA BURSA’DAN YÜZDE 5 KATKI

Sektör olarak yıl sonunda 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabileceklerini belirten Tecdelioğlu, bu rakamın yüzde 5'lik kısmını Bursa'da 311 birlik üyesinin gerçekleştirdiğini ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirtti. Tecdelioğlu Bursa’nın; otomotivde, metalde, yan sanayide çok önemli bir sanayi şehri olduğunun altını çizdi.

SEKTÖRLERE ONLİNE İHRACAT DESTEĞİ

Bugüne kadar yaklaşık 16 tane sektör toplantısı yaparak 1500'e yakın firmayla buluştuklarını, bu firmaların sorunlarını dinlediklerini kaydeden Tecdelioğlu, yaklaşık 150 günlük çalışmada tam 372 tane firmayı ziyaret ederek, bu firmaların veri ve bilgilerinde güncelleme yaptıklarını söyledi. Bilim Kurulu oluşturarak; sektörleri uluslararası arenada fuarlar, toplantılar, seminerlerle, akademisyenlerle beraber temsil ettiklerini; Türkiye'de okuyan 250 bine yakın yabancı öğrencinin ise her birinin ihracat elçileri olmasıyla ilgili bir program başlattıklarını belirten Tecdelioğlu, "Birlik olarak fiziki faaliyetlerin yanında Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Trade365 projemizle her alt sektörümüz için hazırladığımız web sayfalarını yurtdışındaki alıcılara tanıtıyor, bu sitelerde yer alan Türk firmalarıyla çalışmaları için onları yönlendiriyoruz." dedi. Online akademi ve eğitimlere devam edildiğini ifade eden Tecdelioğlu, sektörün taleplerine göre ihtiyaç duyulan eğitimleri ücretsiz olarak web üzerinden verdiklerini belirtti.

3 AYDA BİR FARKLI ŞEHİRLERDE YK TOPLANTISI

Aralık ayı başında Antalya'da Alüminyum sektör çalıştayının yapılacağını duyuran Tecdelioğlu, artık her 3 ayda bir farklı şehirde yönetim kurulu toplantısı yaparak o şehirdeki üyelerle buluşma, o şehirdeki üyeleri dinleme ve İstanbul İhracatçılar Birliği'nde o sektörü temsil eden sektör temsilcileri olarak kendilerini anlatan buluşmalar düzenleyeceklerini kaydetti. Ne kadar sık iletişim olursa o kadar sağlıklı sonuçların ortaya çıktığını söyleyen Tecdelioğlu; üyelere yakın olup onlarla daha fazla zaman geçirerek aidiyet duygularının güçlendiğini ve gözlerindeki heyecanı gördüklerini ifade etti. Tecdelioğlu, "O heyecanlarını inşallah daha değerli işler yaparak, daha fazla ihracatı arttırarak önümüzdeki günlerde semerelerini görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.