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ÇEV-TECH 2017 Gaziantep açıldı

- Bölgenin konusunda tek ve en büyük fuarı olan ''ÇEV-TECH 2017'' Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı, 70 katılımcı, 200'den fazla markanın temsiliyle açıldı - Dört gün açık kalacak fuarı, 55 il belediyesinin çevre koruma ve fen işleri daire başkanlarının ziyaret etmesi bekleniyor

ÇEV-TECH 2017 Gaziantep açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu yıl ilk kez düzenlenen Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı (ÇEV-TECH 2017) açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 70 katılımcının yer aldığı, bölgenin konusunda tek ve en büyük fuarı ''ÇEV-TECH 2017''de 200'den fazla marka temsil ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de stant açtığı fuarda, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de yer aldı.

Dört gün açık kalacak fuarı, 55 il belediyesinin çevre koruma ve fen işleri daire başkanlarının ziyaret etmesi bekleniyor.

Bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Gaziantep, ''ÇEV-TECH 2017 Fuarı''yla bölge illerinin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olacak.


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