Ceviz fidanında hedef yükselttiler

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Ceviz fidanı üretiminde ülkede ilk sırada gelen Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kırsal alanlarda geçen yılın kasım ayından bu yılın nisan sonuna kadarki sezonda 10 milyonun üzerinde olan üretimin önümüzdeki dönemde 15 milyona ulaşması hedefleniyor.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve ceviz fidanı üreticisi Mümin Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz aşılamanın Bandırma'da son 20-30 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Üretim alanının 30 yıl öncesine göre 300 dekardan özellikle bu sene 2 bin dekara ulaştığını vurgulayan Acar, ilçenin kırsal mahalleleri Sahil Yenice, Ömerköy, Erikli ve Dutliman'da yaygın üretim olduğunu anlattı.

Geçen yılın kasım ayından bu yılın nisan sonuna kadar geçen üretim sezonunda 8,5 milyonu standart sertifikalı 10 milyon 500 bin ceviz fidanına ulaşıldığını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Üretilen her fidandan biri, toplamda 2 milyonu, başta Gürcistan olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Romanya, Sırbistan ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Fidanların yaklaşık 1 milyonunu Gürcistan aldı, 1 milyonunu da diğer ülkeler paylaştı. 8 milyondan fazla ceviz fidanı Türkiye'nin dört bir yanında toprakla buluştu. Yıllar önce Sahil Yenice'de başlayan ceviz fidanı yetiştiriciliği, zamanla bu noktaya ulaştı, bölge halkı için iyi bir gelir kaynağı oldu."

Acar, üretim alanının 2 bin dekara çıkmasıyla 2018-2019 sezonunda 15 milyon ceviz fidanı üretimi hedeflendiğine dikkati çekerek, "İhracat rakamının da 3 milyonu bulması hedefleniyor. Dekar başına bakanlık 100 lira ile 280 lira arasında destek veriyor. Bu destekler bizim fidan üretimine olan ilgimizi artırıyor. Ceviz fidancılığı sürekli gelişiyor." diye konuştu.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ise geçen sezonu çok verimli bitirdiklerini belirterek, önceki dönem 7 milyonun üzerinde olan üretimin 10 milyonu geçtiğini söyledi.

İlçede üretilen ceviz fidanlarının yurt içi kadar yurt dışında da ilgi gördüğünü dile getiren Dönmez, "Hem üretimin hem de ihracatın yüzde 50 artması bekleniyor. Tarımsal üretim açısından çok önemli rakamlar." dedi.

Dönmez, fidanı yetiştirenler kadar aşı ve çapa yapanlar gibi binlerce kişinin ceviz fidanından ekmek yediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda fidancılığın daha iyi yerlere geleceği inancındayım. Şu anda yurt içinde fidanlarımızı 10-15 lira civarında satıyoruz. Önümüzdeki yıl da bu civarda fiyat oluşur diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.



