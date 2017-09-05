KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde, son 3 yılı zararla kapatan üreticiler, bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Cevizde geçen yıl yaklaşık yüzde yüzde 50, önceki yıl yüzde 80, 2014'te ise yüzde 100'e yakın ürün kaybı yaşayan üreticiler, 15 Eylül'de başlayacak yeni hasat dönemine umutla giriyor.

Yaklaşık 10 bin dönüm kapama bahçede 60 bin ağacın bulunduğu Kaman'da, ilkbahar donları nedeniyle bu yıl bölgelere göre yaklaşık yüzde 15-30 arasında rekolte düşüşü bekleniyor.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirai don nedeniyle Kaman cevizi üretiminde verimin son 3 yıldır çok düşük olduğunu belirterek, bu sene üreticilerin tabiriyle "bereket hasadı" yaşanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İlkbahar donlarının bu yıl da ceviz ağaçlarını etkilediğini ancak geçen yıllara göre zararın çok az olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çoğu ceviz çeşidinde ilkbahar donları fazla zarara yol açmadığı için bu sene cevizde iyi bir rekolte bekliyoruz. İyi ve bereketli bir ceviz yılı bizi bekliyor. Bol bol ceviz yiyebileceğiz. Kaman civarındaki ceviz üretimini genel anlamda değerlendirdiğimizde nisan ayındaki dondan dolayı yüzde 15 civarında bir verim kaybı var. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ilkbahar donları ceviz ağaçlarına çok büyük zararlar vermişti. Bu zararın 3 yıl üst üste olması da üreticiyi oldukça üzmüştü ama 2017'de çok az bir don zararı mevcut. Bütün çeşitlerin verimini görebileceğimiz güzel ve bereketli bir hasat yılı olacak diye düşünüyorum."

Yılmaz, Kaman'ın Yelek beldesinde özel sektörler iş birliği içerisinde 15 ceviz çeşidinin bölgeye adaptasyonunu denedikleri bir bahçe oluşturduklarını da aktararak, denedikleri ceviz çeşitlerinin birçoğunun ilkbahar donlarından çok az oranda etkilendiğini, bazılarının ise hiç etkilenmediğini gördüklerini söyledi.

- "Geçen 3 yıla göre bu sene rekolte iyi"

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de ceviz hasadının 15 Eylül gibi başlayacağına işaret ederek, müstahsil faturası kesilmediği için cevizde verilere dayalı rekolte tahmini yapamadıklarını dile getirdi.

Afaki rakamlar da açıklamak istemediklerini dile getiren Öncül, "Geçen 3 yıla göre bu sene rekolte iyi. Daha da iyi durumdayız. Yüzde 15-30 arasında bölgelere göre don zararı var. İlçede 10 bin dönümün üzerinde kapama ceviz bahçesi var. Bölgelere göre ceviz ağaçlarının ilkbahar donlarından kısmi olarak etkilendiğini görüyoruz. Bereketli bir hasat olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen ise bu yıl iklim özelliklerine göre bölgeler kapsamında yüzde 15-30 don zararı bulunduğunu, geçen yıllara göre bu rakamın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Gömen, "2013 yılında çok iyi bir hasat olmuştu. İnsanlar ceviz bahçeleri kurmaya hücum ediyordu. Son 3 yılda don fazla olunca geri adım atmaya başladılar. Üreticilerin bu seneki iyi rekolteyle yeniden cevize yöneleceklerini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.