ÇEVKO'dan çok anlamlı ihracat

Türkiye’de sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin kurucusu kimliği taşıyan ÇEVKO Vakfı, sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimini Kazakistan’a ihraç edecek. Kazakistan Hükümeti, atıklardan enerji elde etme projesi için ÇEVKO Vakfı’nın bilgi birikiminden faydalanmak istiyor. Bu kapsamda bir Kazakistan heyeti ÇEVKO Vakfı Genel Merkezi’ne üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret sırasında bir mutabakat metni imzalandı.

Uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı, öncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamanın artırılması hedefiyle yaptığı çalışmaları 30 yıldır artan bir ivmeyle sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi konularında da düşünsel önderlik yapan kuruluşlar arasında yer alan ÇEVKO Vakfı, sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimini Kazakistan’a ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kazakistan yetkililerinin atık yönetimi ve yeşil ekonomi gündemiyle İstanbul’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, ÇEVKO Vakfı’nın deneyimlerinden yararlanmak istemesiyle başlayan süreçte ilk adım, uluslararası bir işbirliği protokolü ile atıldı.

Protokol metni kapsamında, ‘Ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümü, bununla ilgili teknolojiler ve bunların Kazakistan Cumhuriyeti’nde uygulanabilirliği konusunda uluslararası deneyim aktarımı’, ‘bu bağlamda ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin atık yönetimi alanında AB standartlarına mümkün olan en üst düzeyde uyum gösterebilmesi amacıyla danışmanlık sağlanması’, ‘ilgili konularda finansman modelleri ve kaynakları konusunda danışmanlık sağlanması’ ve ‘bu konularda yakın iş birliği’ gibi ifadelere yer verildi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ekoloji, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Akhmetzhan Pirimkulov, EPR Operatörü (Genişletilmiş Üreticileri Taahhütleri Operatörü) Başkanı Medet Kumargaliyev ve beraberlerindeki heyet, ÇEVKO Vakfı Genel Merkezi’ne bu bağlamda bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaret sırasında, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar ve Kazakistan EPR Operatörü Yönetim Kurulu Başkanı Medet Kumargaliyev, iş birliği konusunda hazırlanan işbirliği protokolünü imzaladılar.

Ziyaret kapsamında Kazakistan heyetine ÇEVKO Vakfı’nın çalışmaları ve iki taraf arasında iş birliği olanaklarını içeren bir sunum yapıldı ve sonrasında taraflar arasında iş birliği odaklı görüşme gerçekleştirildi.

ÇEVKO Vakfı’nın, çalışmaları ve uluslararası alandaki faaliyetleri ile alanında benzersiz bir bilgi ve deneyim birikimine sahip olduğunu ifade eden Okyar Yayalar, “Çevre ve ekonominin yanı sıra, yurt içinde kurum ve kuruluşlar için faydaya dönüştürmekte olduğumuz bu bilgi ve deneyim birikimiyle, kardeş ülke Kazakistan’ın atık yönetimini geliştirme ve yeşil ekonomiye geçiş odaklı azmine katkı sağlayacak ve bilgi ihracatı gerçekleştirecek olmaktan gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Kazakistan heyetinin ÇEVKO Vakfı ziyareti ve işbirliği protokolünün imzasında, Kazakistan’dan EPR Operatörü Temsilcisi Asel Nazirova ve Kazakh Invest Türkiye Temsilcisi Asiljan Mirzaliyer, ÇEVKO Vakfı’ndan Genel Sekreter Mete İmer ve Kamu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk de hazır bulundular.