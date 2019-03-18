Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin dünya Trabzon Ferit Parlak
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

"Çevre dostu üretimle dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün"

- UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, ev tekstili ve giyimlik kumaşlar sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerinin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün"

banner17

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, ev tekstili ve giyimlik kumaşlar sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerinin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün." ifadesini kullandı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından düzenlenen "Tekstilde Sürdürülebilirlik" semineri yapıldı.

Engin, seminerde yaptığı konuşmada, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin son zamanlarda öne çıkan bir anlayış ve yaklaşım olduğunu belirtti.

Her geçen gün daha da bilinçlenen tüketiciler ve ülkelerin bu yönde üretimi desteklediğine dikkati çeken Engin, "Azalan doğal kaynaklar ve artan dünya nüfusu nedeniyle kaynakların etkin kullanımı, bütün sanayi kollarında uygulanması gereken bir politika haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimlerin ihtiyaç normlarında da değişim meydana getirdiğini, endüstrilerin sürdürülebilir ve çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, ev tekstili ve giyimlik kumaşlar sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerinin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün. Değişimi yakalamak ve bu sürecin içindeki liderlerden biri olmak istiyoruz. Küresel ekonomide ve dünya siyasi konjonktüründeki zorluklara rağmen bizler yine problemlerin arasındaki fırsatları yakalamak için başarılı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Seminerde, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Temsilcisi Ali Rüzgar da "Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi ve Tekstilde Örnek Uygulamalar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaTekstilUludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5