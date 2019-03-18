"Çevre dostu üretimle dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün"

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, ev tekstili ve giyimlik kumaşlar sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerinin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün." ifadesini kullandı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik tarafından düzenlenen "Tekstilde Sürdürülebilirlik" semineri yapıldı.

Engin, seminerde yaptığı konuşmada, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin son zamanlarda öne çıkan bir anlayış ve yaklaşım olduğunu belirtti.

Her geçen gün daha da bilinçlenen tüketiciler ve ülkelerin bu yönde üretimi desteklediğine dikkati çeken Engin, "Azalan doğal kaynaklar ve artan dünya nüfusu nedeniyle kaynakların etkin kullanımı, bütün sanayi kollarında uygulanması gereken bir politika haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimlerin ihtiyaç normlarında da değişim meydana getirdiğini, endüstrilerin sürdürülebilir ve çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, ev tekstili ve giyimlik kumaşlar sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istiyoruz. Çünkü üretim süreçlerinin daha çevre dostu ve küresel normlara uygun olması ile dış ticaret gelirlerini artırmak mümkün. Değişimi yakalamak ve bu sürecin içindeki liderlerden biri olmak istiyoruz. Küresel ekonomide ve dünya siyasi konjonktüründeki zorluklara rağmen bizler yine problemlerin arasındaki fırsatları yakalamak için başarılı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Seminerde, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Temsilcisi Ali Rüzgar da "Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi ve Tekstilde Örnek Uygulamalar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.



