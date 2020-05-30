Çevre gününde yeni dünyayı konuşacaklar

Ekonomi Gazatecileri Derneği (EGD) virüs salgının sürecinde 5 Haziran'da önemli bir aktivite yapıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla önce İzmir'da yapılan Küresel Isınma Kurutya sonrası hazırlanan kitap tanıtılacak. Daha sonra ise çok önemli konuşmacıların yer alacağı interaktif bir çevre aktivitesi yapılacak. Konuyla ilgili EGD'den yapılan açıklamada şu bilgi verimldi:

"Virüs salgını ile mücadele çevre konusundaki duyarlılığı daha üst noktaya çıkarınca bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü daha anlamlı hale geldi. Bu nedenle 5 Haziran Cuma günü bu değişimi konuşmak üzere saat 14.30 ‘da sizleri online bir buluşmaya davet ediyoruz. Dünya Çevre Günü’nde geleceği konuşacağız. ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer ile Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Ebru…. Ve Zeki Özan’ın ana konuşmacı olacağı siz katılımcıların da soru, görüş ve önerileri ile katkı vereceği buluşmada birlikte olmayı diliyoruz…"

Bilindiği gibi EGD Küresel Isınma Kurultayı’nı geçen yıl sonunda İzmir’de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmişt. Teksan Jenatör'ün desteği ile o etkinliğini kitabı hazırlandı. konuyla ilgili de şu bilg verildi:

"Kitabımız, Kurultay'a toplumun tüm kesimlerinden katılan konuşmacıların ve programın Forum bölümünde söz alan katılımcıların görüş, değerlendirme ve mesajlarından oluşmaktadır. Teksan’ın katkısıyla yayına hazırlanan kitapta, toplumun tüm temsilcilerinin yorum ve analizlerini bir arada bulabilirsiniz. Kitabın, Küresel Isınma'nın Türkiye ve dünyadaki etkileri ve acil alınması gereken tedbirler açısından "rehber" niteliği taşıdığını düşünüyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hem kitabımızın herkesle paylaşacağız."

5 Haziran saat 14.30'da başlayacak toplantı Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler 0212 244 62 96 numaralı telefondan geri dönüş yaparlarsa katılım linki iletilecek.