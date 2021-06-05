Çevre Haftası'nda yenilenebilir enerjiye tam destek

Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu (YENENDES), ÇEVDO-DER, Bangladeş Başkonsolosluğu’nun katkıları ile çevre ile ilgili sıkıntıları dile getiren çok önemli bir toplantı düzenledi. Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu (YENENDES) Sözcüsü Doruk Doğan’ın açılışı konuşması ile başlayan toplantıya farklı sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Doruk Doğan toplantının açılışında yaptığı konuşmada şu noktaların altını çizdi:

“Yıllardır küresel ısınma kurultayları yapan ekibin Sapanca toplantısında bir gazeteci arkadaşımızı önerisi ile gündeme gelen ve kısa adı YENENDES olan Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu iklim krizi ile ilgili çalışmalara hız verdi. YENENDES son olarak toplu sözleşmelere yenilenebilir enerjiye destek mesajları koymayı öngörmüş ve bu doğrultuda çalışma kararı almıştı,”

YENENDES’in bünyesinde çok önemli isimler olduğunu belirten Doruk Doğan, “Platform biliyor ki iklim krizini derinleştiren en önemli faktör kömür ve fosil kaynaklarından kaynaklanan sıkıntılar. Bu olumsuzluğu bankalar bile tespit etmiş olacaklar ki bu alanda yapılan yatırımlara destek vermeyeceklerini birer birer açıklıyorlar. Ve kayıtsız şartsız destek verdikleri en önemli alan yenilenebilir enerji… Çünkü dünya tek. Hepimizin dünya denilen bu geminin içinde yaşıyoruz. Ve bizler bu yüzden diyoruz ki yenilenebilir enerjiyi desteklemek gerekiyor. Çünkü biz bu dünyayı miras değil gelecek kuşaklardan emanet aldık emanete sahip çıkmak boynumuzun borcu” dedi.

Yenilenebilir enerjiyi desteklemenin insanı boyutunun yanında çok önemli bir yanının olduğunu dikkat çeken Doğan, “Bir de bu sektöre destek vermenin yurttaşlık boyutu var. Biz enerji ihtiyacımızı ne kadar yenilenebilir kaynaklardan karşılarsak o kadar cari açığımız azalır. Bu anlamda çevre haftası nedeniyle düzenlenen bu toplantıyı önemsiyoruz. Ve yenilenebilir enerjiye herkesi destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Üyesi Ahmet Coşkunaydın’ın yaptığı toplantıya geçildi.

Toplantıda Bangladeş Başkonsolosu Dr. Mohammad Monirul Islam başladı. Dr. Mohammad Monirul Islam iklim krizinin dünyaya ve ülkesine yönelik tehditleri sıraladı ve sıkıntıların üzerine hep birlikte gidilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, enerjide faaliyet gösterdiği Biotrend markasıyla Türkiye’deki evsel atıkların yüzde 20'sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan önce temiz enerji ve ısıya dönüştürdüklerini anlattı.

Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis da yaptığı konuşmada çevre faaliyetlerine dikkat çekti ve toplantıyı düzenleyen Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu’na (YENENDES) teşekkür etti.