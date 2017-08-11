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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan:

- "Yeni hazırlayacağımız atık ambalaj yönetmenliğinde cam ambalajlı atıkları tekrardan üretimde zorunlu hale getiriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan:

MANİSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Yeni hazırlayacağımız atık ambalaj yönetmenliğinde cam ambalajlı atıkları tekrardan üretimde zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

Ceylan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir firmanın yaklaşık 49 bin metrekare alan üzerine kuracağı cam ambalaj ve atık cam geri dönüşüm tesisinin temel atma törenine katıldı.

Cam ambalaj atıkların geri kazanılması ve sanayide kullanılması konusunda çabaların olduğunu kaydeden Ceylan, "Ambalaj atık yönetmeliğimizi yeniliyoruz. Bu anlamda ambalaj atıkların sanayiye kazandırılması konusunda da büyük bir çaba bulunmaktadır." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde cam ambalajı atıklarının ciddi oranda yeniden üretim sürecine dahil edildiğini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Bizim ülkemizde çok daha düşük seviyelerdedir. Yeni hazırlayacağımız atık ambalaj yönetmenliğinde cam ambalajlı atıkları tekrardan üretimde zorunlu hale getiriyoruz. Yüzde 22 oranında bu atıkların üretim tesislerinde kullanılmasını zorunlu hale getireceğiz. Bu da maliyetlerde önemli düşüşler sağlayacak. Özelikle enerji kullanımında da çok önemli avantajlar teşkil edecek. Türkiye’de ve bölgemizde ilk olan bu tesis sadece atık camları bir araya getirmeyecek aynı zamanda renkleri, taş ve silikon gibi benzeri materyalleri birbirinden ayırmayı kapsayan entegre bir tesis."

Ceylan, bu gibi tesislerin ülke genelinde çoğalmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Pınarbaşı ise Türkiye'nin en büyük cam geri dönüşüm tesisinde yıllık 175 bin ton cam kırığının geri dönüşümünün sağlanabileceğini ifade ederek, tesisin yaklaşık maliyetinin 35 milyon lira olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

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