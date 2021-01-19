Çevre ve yerel kalkınma için imzayı attı

TAV Havalimanları’nın da parçası olduğu dünyanın en büyük havalimanı işletmeciliği platformu Groupe ADP sürdürülebilir bir gelecek için hedeflerini açıkladı. TAV Havalimanları, Groupe ADP ağında yer alan 23 havalimanının çevrenin korunması ve toplumsal kalkınmaya destek konusundaki ortak hedeflerini içeren “Airports for Trust” bildirgesine imza attı. İmzacılar arasında TAV’ın yanı sıra Paris Aéroport, Airport International Group (AIG), Liège Airport, Ravinala Airports ve MZLZ bulunuyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Küreselleşme ve hızlı bir değişim döneminde yaşıyoruz. Gezegenimizi ve yaşamımızı tehdit eden sorunlar, bugüne kadar görülmemiş ölçekte işbirliği gerektiriyor. Doğru çözümleri bulabilmek için kamunun, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve her düzeydeki paydaşların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. İşbirliğinin temelindeyse güven yatıyor. Dünyanın en büyük havalimanı işletmeciliği platformu Groupe ADP’nin bir parçası olarak, tüm paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışıyoruz. Bu bildirgeyle, çevrenin korunması ve yerel kalkınmaya destek konusundaki hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde yeniliyoruz” dedi.

Groupe ADP Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Augustin de Romanet “Bu bildirge havalimanı endüstrisinin geleceği için ortak bir vizyonu yansıtıyor. Küresel ısınmayla mücadele kapsamında, havacılık sektörü tarihinin en büyük meydan okumalarından biriyle karşı karşıyayken bu olanağı değerlendirerek iş modelini kapsamlı bir şekilde dönüştürebilir ve daha verimli, duyarlı süreçler geliştirebilir. Groupe ADP için bu durum karbon ayak izini küçültmek ve yerel paydaşlarla bağlarımızı güçlendirmek anlamına geliyor. Groupe ADP ve ortakları halen dünyanın lider havalimanı işletmeciliği ağını oluşturuyor ve bu bildirgeyle birlikte dünyanın ilk sürdürülebilir havalimanı topluluğu olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bildirgede çevrenin korunması başlığı altında dört hedef bulunuyor. Birincisi, imzacılar 2030’a kadar karbon salımlarını nötralize etmeyi amaçlıyor. TAV’ın portföyünde yer alan İzmir, Ankara ve Antalya havalimanları Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında bu hedefe ulaşmış durumda.

Çevrenin korunması için diğer hedefler sektörün dönüşüm çabalarına destek vermek ve yenilenebilir yakıtların kullanımı için çözümler üretmek, havalimanının yerel ekonomiye entegrasyonu ve havalimanı geliştirme projelerinin çevresel ayak izini küçültmekten oluşuyor.

Yerel topluluklar ve paydaşlarla gelişmek başlığı altında da dört hedef yer alıyor. Bu kapsamda imzacılar yerel toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmayı, paydaşlarla uzun dönemli güvene dayalı ilişkiler kurmayı, havalimanı operasyonlarından yaratılan faydayı yerel topluluklarla paylaşmayı ve havacılık topluluğunu işbirliği içinde en yüksek faydayı yaratmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.