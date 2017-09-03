"Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Havalimanı" için 4 mühendis görevlendirildi

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 4 çevre mühendisi, havalimanlarında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Havalimanı Projesi'nin takibini yapacak.

AA muhabirinin, DHMİ Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Genel Müdürlük "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi"ni uygulayarak, tüm alanlarda olduğu gibi çevresel faaliyetlerde de kaliteyi ön planda tutuyor.

Havalimanlarında çevre konusunda eğitimli, deneyimli personel tarafından her yıl iç incelemeler yapılırken, TSE tarafından çevre konusunda kalite standartları her sene kontrol edilip, belirlenen eksiklikler süratle gideriliyor.

Uluslararası arenada örnek bir çalışma olarak kabul gören "Yeşil Havaalanı Projesi" DHMİ ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) başarılı bir şekilde yürütüyor. Söz konusu proje kapsamında 42 havalimanı gerekli koşulları yerine getirerek "Yeşil Kuruluş Sertifikası" aldı.

Yeşil kuruluş sertifikalı havalimalarının yanı sıra Adana, Tokat, Uşak havalimanları da "Yeşil Havalimanı" belgesini almaya hak kazandı. Tüm havalimanlarında Yeşil Havaalanı Proje koordinesini yapmak amacıyla çevre sorumlusu personel görevlendirildi. Projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için SHGM tarafından havalimanları her yıl sıkı bir denetimden geçiriliyor. Tüm havalimanları çevre konusunda ulusal mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla çevre danışmanlık hizmeti alınıyor.

- 28 havalimanında gürültü haritaları hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı firmalarca çevresel denetimler yapılıp, sonuç raporları Genel Müdürlüğe sunuluyor. Çevre duyarlılığı kapsamında TÜBİTAK-MAM ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda 28 havalimanında gürültü haritaları hazırlandı. 2018 yılı itibarıyla gürültü haritası tamamlanan havalimanı sayısının 40'a yükseltilmesi hedefleniyor.

Atatürk, Esenboğa, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında "Havaalanı Gürültü Ölçüm, İzleme, Kontrol Sistemleri" ile sürekli gürültü takibi yapılıyor.

Genel Müdürlükçe TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Havalimanı Projesini takibi için dört çevre mühendisi görevlendirildi.