Çevreci dijital dönüşümü anlattı

DemirDöküm, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Eskişehir Şubesi tarafından 19'uncusu düzenlenen "Kalite Şöleni"ne katıldı. DemirDöküm Satış Direktörü Ufuk Atan, "Siz'siz Olmuyor" ana temasıyla düzenlenen organizasyonun konuşmacıları arasında yer aldı. Dijital olarak gerçekleşen organizasyonda Atan; DemirDöküm'ün pandemi sürecinde çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için hayata geçirdiği dijital dönüşüm çalışmalarını paylaşarak çevresel duyarlılık ve enerji verimliliğinin artan öneminden bahsetti.

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, Türkiye Kalite Derneği (KalDer)’in 19’uncusunu düzenlediği “Kalite Şöleni”ninde yer aldı. Pandemi nedeniyle dijital ortamda "Siz'siz Olmuyor" ana temasıyla düzenlenen; akademi ve iş dünyasının farklı disiplinlerinden liderlerin başarılı dönüşüm çalışmalarını paylaştığı organizasyon, yoğun katılımla gerçekleşti. 66 yıldır yürüttüğü çalışmalar, ürettiği ürünler ve sunduğu hizmetlerle sektörüne öncülük eden DemirDöküm’ün Satış Direktörü Ufuk Atan, ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren markanın yürüttüğü öncü çalışmaları, pandemi sürecinde sunulan hizmetleri ve global ölçekte alınan önlemleri katılımcılarla paylaşırken çevresel duyarlılık ve enerji verimliliğinin artan öneminden de bahsetti.

“DİJİTALLEŞME TÜM SEKTÖRLERİN ANA GÜNDEMİ OLDU”

Hızlı bir şekilde hayatımıza giren koronavirüs pandemisinin önemli sonuçları olduğunu belirten Ufuk Atan, “Temennimiz bu sürecin en kısa sürede sona ermesi. Geride bıraktığımız 9 ayda insanoğlu olarak değişime ne kadar hızlı adapte olabildiğimizi bir kez daha gördük. Pandemi karşısında nasıl çözümler üretip nasıl hareket edeceğimizi hızlıca belirledik. Koronavirüs, kısa sürede temel ihtiyaçlarımızın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı. Evlerin daha uzun süreli yaşam alanı olduğunu, iklimlendirme sektörü için üretilen ürünlerin direkt insan hayatının vazgeçilmezi olduğunu hatırlattı. Diğer bir konu ise dijitalleşme oldu. Dijitalleşme, çok hızlı bir şekilde tüm sektörlerin ana gündemi oldu. Dijitalleşmenin hayatımıza olan artılarını, şimdiye kadar kullanmadığımız entegre sistemleri, bu sistemlere eklenecek yeni nesil çözümlerle günlük yaşantının nasıl kolaylaşabileceğini hep birlikte deneyimledik” açıklamasını yaptı.

“ÜST DÜZEY ÖNLEMLERLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

DemirDöküm'ün bu süreçte "Her koşulda DemirDöküm yanında" söylemiyle hareket ettiğini belirten Atan, "İlk adım olarak çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak için dijital uygulamaları hayata geçirdik. Üç gün gibi kısa bir sürede çalışma yapımızı koşullara uygun olarak hızlıca değiştirdik. Halihazırda var olan uzaktan çalışma altyapımızı güçlendirdik. İş akışımız ve süreçlerimizde aksama olmadan hızlıca evden çalışma düzenine geçtik. Çağrı merkezimiz de online erişim ve paylaşım ağı altyapısı sayesinde saatler içerisinde evden çalışabilir hale geldi. Bu yeni düzene hızlı adaptasyon sağlanabilmesi için çalışanlarımıza evden çalışma ve esnek çalışma modelleri üzerine eğitim vererek en kısa sürede bu modele uyum sağlamalarına yardımcı olduk. Üretim tarafında üst düzey önlemler alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Güvenli üretim uygulamalarımız ve düzenlemelerimiz ile Bozüyük'teki faaliyetlerimize devam ettik. DemirDöküm Fabrikaları, iklimlendirme sektöründe 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazanan ilk fabrikalar arasında yer aldı. Bu konuda yüksek hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

“SEKTÖRDE ÖNCÜ UYGULAMALARA İMZA ATTIK”

Sosyal izolasyon, bulaş riskini azaltmak için uygulanan kısıtlamalarla insanların daha fazla evlerinde olmaya başladığını ve hayatımızda hiç olmadığı kadar artan “evde kalma ve hijyen” ihtiyacının iklimlendirme ürünleriyle giderildiğine dikkat çeken Ufuk Atan şöyle konuştu; "Cihazlarımızın sorunsuz çalışması ve kullanıcılarımızın güvenli bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için birçok öncü uygulamayı ardı ardına hayata geçirdik. Müşterilerimizin kullanımına sunulan ürünler hiçbir işlem yapmadan kullanılmaya başlanabilecek cihazlar değil; doğal gaz, radyatör tesisatı gibi tesisat ve montaj çalışmalarını da gerektiriyor. Bunun için de doğru cihazın belirlenmesi ve tesisat yapımı için öncelikle işlem yapılacak mekana bir keşif yapılması gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak, pandemi koşullarında teması en aza indirebilmek amacıyla uzaktan keşif uygulamamızı devreye alarak sektörde bir ilke imza attık. ‘Görüntülü Keşif’ hizmetimiz ile müşterilerimize bilgisayarları ya da akıllı telefonları aracılığıyla hizmet verip, sağlık çekincelerini en aza indirdik. WhatsApp başta olmak üzere diğer iletişim kanallarından da tüketicilerimizin her zaman yanında olduk. Servis çalışanlarımız sahada yeni cihaz devreye alım ve arıza işlemlerinde kesintisiz hizmete, maske, gözlük, eldiven ve özel tulumlarla gerekli üst düzey önlemleri alarak devam etti. Tüketicilerimizin ürünlerimize, hizmetlerimize kolay ulaşabilmesi için uygun vade seçenekleriyle kampanyalarımızı hayata geçirdik. Aynı şekilde iş ortaklarımızı uyguladığımız kampanyalarla destekledik. Aldığımız tüm önlemlerle çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve kullanıcılarımızın ‘sağlığını’ ve ‘ekonomik sağlığını’ koruma altına almaya çalıştık.”

İklimlendirme sektörünün küresel çapta ana gündem maddesi olan "Küresel ısınma ve çevresel kaygılar" konusunda da detaylı bilgi paylaşan Ufuk Atan; bu doğrultuda hayata geçen çalışmalar, küresel çapta yapılan anlaşmalar ve DemirDöküm'ün bu alandaki hazırlıklarını katılımcılarla paylaştı.