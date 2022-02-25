Çevreye ve doğaya duyarlı haber ödülü Celal Toprak'a veridi

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, üniversitelerde ve Türkiye'de endemik bitkilerin zenginliği hep konuşulur fakat bu çalışmada bitkilerin hikayelerini anlatılarak iş hayata geçirilmiş" dedi. Ayrıca konuşmasında Iva Natura & Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman'ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının zengin bitki örtüsünün kozmetik sektörüne olan katkısı beyaz perdede yeşerdi. Anadolu bitkilerinin güzellik ve sağlığa katkılarının konu edildiği, Türkiye de bir ilk olan 3. Iva Natura Kısa Film Yarışması Galası, 24 Şubat tarihinde İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birincilik ödülünü Hevsel filmi ile Gül Merve Akıncı, ikincilik ödülünü Karakılçık filmi ile Derya Manaz ve üçüncülük ödülünü de Can Nene filmi ile Gökmen Küçüktaşdemir kazandı…

Sunuculuğu Cem İşçiler ve Eda Nur Hancı’nın gerçekleştirdiği gecede jüri üyeleri ve destekleyen kuruluşlar da hazır bulundu. Jüri üyeleri; Prof.Dr.İrem Çankaya, Bahriye Kabadayı Dal, Doç.Dr.Nagihan Çakar Bikiç, Oya Ayman, Özcan Yüksek, Jale Atabey, Uğur İçbak ve Pınar Öncel’den oluşuyor.

Destekleyen Kuruluşlar; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Good4Trust ve Türetim Ekonomisi Derneği ile Aromader.

Sürdürülebilirlik, ekolojik yaşama desteklerinden ve çevre konusundaki hassasiyetlerinden dolayı ödül alanlar; EGET Vakfı adına Rana Turgut, Mersin Üniversitesi adına Rektör Prof.Dr.Ahmet Çamsarı, Aromaterapimarket adına da Yasemin Durmaz oldu.

Çevreye ve doğaya duyarlı haber çalışmaları için teşekkür ödülü verilen; Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Anadolu Ajansı Muhabiri Ayşe Büşra Erkeç, Milliyet Gazetesi’nden Gökhan Karakaş da geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren projenin mimarı, Iva Natura & Laber Kimya Genel Müdürü Sn. Levent Kahrıman: “Düşüncelerin ve fikirlerin izleyicilere etkili ve net şekilde aktarılmasında önemli rolü olan kısa filmler, bitkilerin hikayelerini anlatmaktaki en iyi yol göstericilerden biri. Bu anlamda, gerçekleştirilen yarışma kapsamında çekilen kısa filmler, Anadolu topraklarındaki bitkilerin çeşitliliğini, doğanın bize vermiş olduğu güzelliği en doğru şekilde kullanma imkanı sunuyor. Kısa filmler, hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlıyor. Bu yıl 3sünü gerçekleştirdiğimiz Kısa Film Yarışmamıza katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Film gösterimleri ve Anadolu bitkilerini tanıtan sunumlara yer verilen organizasyonda yoğun katılımla güzel bir gece yaşandı.

İşte çevreye ve doğaya duyarlı haber ödülü alan Celal Toprak'ın konuşması