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Çevreyi ve toprağı koruyacak 92 projeye 11 milyon lira destek

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan 92 projeye toplam 11 milyon lira destek sağlanacak" - "Beş yılın üçünde fiğ ekimi yapan üreticilere, hektar başına yıllık 2 bin lira, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık 2 bin 300 lira destek ödenecek"

Çevreyi ve toprağı koruyacak 92 projeye 11 milyon lira destek
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan 92 projeye toplam 11 milyon lira destek sağlanacağını belirterek, "Beş yılın üçünde fiğ ekimi yapan üreticilere, hektar başına yıllık 2 bin lira, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık 2 bin 300 lira destek ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, IPARD-2 programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen, çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan kırsala yönelik yeni destek kaleminin pilot uygulama sonuçları hakkında bilgi verdi.

Pilot uygulamanın Ankara Beypazarı'nda başlatıldığını hatırlatan Pakdemirli, 7 Eylül 2018'de yayınlanan başvuru çağrısı sonuçlarına göre destek almaya hak kazanan projelerin tespit edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, uygun bulunan 92 projeye toplam 11 milyon lira destek verileceğini kaydederek, projeler sayesinde bin 65 hektar alanda toprak örtüsünün korunacağına ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacağına dikkati çekti.

- "Destek miktarları enflasyona göre güncellenecek"

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri kapsamında, fiğ veya korunga ekimi yapılarak toprak örtüsünü koruyan ve erozyon kontrolüne katkıda bulunan projelerin, 5 yıl boyunca destekleneceğini ifade eden Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beş yılın üçünde fiğ ekimi yapan üreticilere, hektar başına yıllık 2 bin lira, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin 300 lira destek ödenecek. Destek miktarları her yıl enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Bu yeni destek uygulaması ile TKDK tarafından, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine, çevrenin, peyzajın, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor."

Pakdemirli, desteklenen projelerin "www.tkdk.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceğini de bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
IPARD IITarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)Tarım Ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
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