CEVTECH 2017 Gaziantep kapılarını açıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu yıl ilk kez düzenlenecek CEVTECH 2017 Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek, bölgenin konusunda tek ve en büyük fuarı olan CEVTECH 2017, bu yıl 70 katılımcı, 200'den fazla markanın temsili ve 55 il belediyesinin çevre koruma ve fen işleri daire başkanlarının özel ziyaretleriyle açılıyor.

Bölgenin en önemli ticaret merkezi Gaziantep, CEVTECH 2017 Fuarı ile bölge ihtiyaçlarına çözüm bulacak ve gelecek projelerine sektör profesyonelleriyle hayat verecek.

Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının yönetimlerinin, proje ve taahhüt firmalarıyla iş dernek ve federasyonlarının katılım ve ziyaretleriyle zenginleşecek fuar, mimarlar ve mühendisler odası üyelerinin katılımlarıyla da sektörün nabzını tutacak.