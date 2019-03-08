ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni kuruyoruz. Ceyhan enerji alanında Türkiye'nin kalbi olacak" dedi.

Sarıeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adana Hacı Sabancı OSB'deki bir tekstil fabrikasında kadın işçilerle yemekte bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıeroğlu, amaçlarının kadın-erkek birlikte Türkiye'yi daha çok ileriye götürmek olduğunu söyledi.

"Gençlerimizin istediği gibi iş ortamları oluşturmak boynumuzun borcu." diyen Sarıeroğlu, ancak gelecek nesillere daha güçlü Türkiye bırakabilmenin yolunun da sanayi alanlarının güçlenmesinden, iş insanlarının daha güçlü yatırımlar yapmasından ve nitelikli iş gücünden geçtiğini kaydetti.

Sarıeroğlu, bir yandan nitelikli iş gücünü yetiştirip, bir yandan da gençlere geniş iş sahaları açmak istediklerini bildirdi.

Ceyhan'a Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulacağını anımsatarak, Ceyhan'ın enerji alanında Türkiye'nin kalbi olacağını söyledi.

Sarıeroğlu, bölgede oluşacak istihdama ve bunu karşılamak için atılacak adımlara da değinerek, "Adana'mızın evlatlarının orayı tercih etmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için İŞKUR ile oturup şimdiden planlamamızı yapalım, hangi alanda ne kadar eleman ihtiyacı olacaksa onları yetiştirelim istiyoruz. İnşallah topyekun kalkınmayla geleceğe hızlı yürürüz." diye konuştu.

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Sarıeroğlu, şehirlerin kadın dostu olması gerektiğini, bunun için sadece hükümet çalışmalarının yetmeyeceğini belirtti.

Sarıeroğlu, bu alanda Adana'nın örnek bir kent olduğunu ifade ederek, "Halk otobüslerimizde görev yapan 126 kadın şoförümüz var. Bunun kadın veya erkek işi olarak ayrılmaması lazım." dedi.

Adana'yı marka şehir yapma konusunda kararlı olduklarını kaydeden Sarıeroğlu, gelecek dönemlerde daha çok kadının siyaset, çalışma hayatı ve sivil toplum örgütlerinde etkili olmasını sağlayacak düzenlemelere de devam edeceklerini belirtti.

Sarıeroğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü'nün Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ÇUFAŞ Fuar Alanı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından Atatürk Parkı'na geçen Sarıeroğlu, sohbet ettiği kadınlara çiçek verdi.