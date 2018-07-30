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Cezayir'de el konulan 3 gemi 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de

- Cezayir'de "kaçak avcılık" yaptıkları iddiasıyla el konulan ve personeline hapis cezası verilen 3 Türk gemisi, yargı sürecinin ardından Türkiye'ye geldi - Aqua Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman: - "Yaklaşık 30 milyon avroluk zararımız söz konusu. Biz de dava açmaya hazırlanıyoruz"

Cezayir'de el konulan 3 gemi 9 yıl sonra yeniden Türkiye'de

İZMİR (AA) - Cezayir tarafından "kaçak avcılık" yaptıkları iddiasıyla el konulan, personeline de 6'şar yıl hapis cezası verilen 3 Türk gemisi, 9 yıl sonra Türk sularına döndü.

Cezayir devletinin izniyle 2008 yılında orkinos avlamak ve bu ülkedeki balıkçılara balık tutmayı öğretmek amacıyla Cezayir'e giden Aqua Group AŞ, 2009'da da sadece tutulan balıkları Türkiye'ye getirmek için 3 kafesli çekici romörkor tekneyi Cezayir'e gönderdi.

Avlanmaya çıkan Cezayirli balıkçıların tuttukları balıkları Türk gemilerine yükleyen mürettebat, bunları Türkiye'ye getirmek için Cezayirli yetkililerin izin vermesini beklerken Cezayir Sahil Güvenlik ekipleri, gemilerin Annaba Limanı'na yanaştırılmasını istedi.

"Kaçak avcılık" suçlaması ile 3 gemiye el konulurken personeline de 6'şar yıl hapis cezası verildi, şirkete 70 milyon avro ceza kesildi.

9 yıl devam eden mahkeme süreci şirketin davayı kazanmasıyla sonuçlandı. Gemiler bir haftalık yolculuğun ardından Türkiye'ye döndü.

Şirket tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılanan gemiler tamir edilmek üzere Gerence Körfezi'nde demirledi.

- "Zararımız 30 milyon Avro"

Aqua Group AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cezayir yerel mahkemesinin verdiği kararın Cezayir Yargıtay'ı tarafından bozulduğunu ve el konulan gemileri yeniden Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Teknelerine yıpranmış da olsa kavuştuklarını belirten Kocaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini sürekli yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Gemilerden 2'sinin kiralık, birinin ise kendilerine ait olduğunu anlatan Kocaman, "9 yıl boyunca kiralık olanların parasını verdik. Yaklaşık 3 ayda bir personel değiştirdik. Yaklaşık 30 milyon avroluk zararımız söz konusu. Biz de dava açmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Tekrar Cezayir'e gideceklerini söyleyen Kocaman, "Bizim alnımız aklandı. Hiçbir yanlışımız olmadığı için yeniden oraya gideceğiz." diye konuştu.

Gemi kaptanlarından Tolgaç Aşık da gemilerinin bağlanacağını hiç düşünmediklerini, bütün yasal izinlerin alındığını ve teknik anlamda da eksikliklerinin olmadığını kaydetti.

Gemilere el konulunca büyük şok yaşadıklarını belirten Aşık, "Davayı kazanmamıza rağmen yine sıkıntı çıkardılar bize. Yolculuk yaklaşık 8 gün sürdü. Normalde 4 günde gelirdik ama orada tadilat da yapamadığımız için yolculuğumuz bu kadar uzun sürdü." dedi.


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