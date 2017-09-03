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Cezayir'e doğalgaz karşılığı ihracat önerisi

- TİM Yönetim Kurulu Üyesi Seyyar: - "Türkiye'nin Cezayir'den yaptığı doğalgaz ve petrol ithalatı karşılığı Türk ihracatçıları Cezayir'e ihracata devam etsin"

Cezayir'e doğalgaz karşılığı ihracat önerisi

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, ekonomisinde durgunluk yaşanan Cezayir'in birçok kalemde ithalatı durdurduğunu belirterek, bu ülkeye doğalgaz alımı karşılığı ihracat yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Başkanlığını da yürüten Seyyar, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in konserve, salça, ketçap, mayonez, hazır soslar ve işlenmiş mermerin de aralarında bulunduğu 24 kalemde tüm ülkelerden yapılan ithalatlara ilişkin ödemeleri durdurduğunu, mevcut ithalat işlemlerini de bekletme kararı aldığını ifade etti.

Türkiye'nin Cezayir'den doğalgaz ve petrol ithalatı yaptığını, Türk ihracatçısının Cezayir'e ihraç ettiği ürünlerin bedelinin Cezayir ile yapılacak anlaşma ile bu ülkeye ödenecek petrol ve doğalgaz bedelinden mahsup edilmesini istediklerini ifade eden Seyyar, şunları kaydetti:

"İthalatı durdurma kararı sonrası Cezayir'in önümüzdeki dönemde 8,2 milyar dolarlık gıda ithalatını bir miktar düşürmesi bekleniyor. Ancak uzun vadede sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. O nedenle ithalata mutlaka ihtiyaçları olacak. Bu süreçte hızlı hareket eden ülkeler daha avantajlı konuma gelecek. Türkiye'nin Cezayir'den yaptığı doğalgaz ve petrol ithalatı karşılığı Türk ihracatçıları Cezayir'e ihracata devam etsin. Türkiye, Cezayir'den yaptığı ithalat karşılığı Cezayir'e ödemesi gereken dövizi Türk ihracatçısına ödesin. İki ülke arasında varılacak bir anlaşmayla mal karşılığı ihracata geçilebilir."

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