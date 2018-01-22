CFO'luk görevine Serhan Ulga atandı

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) görevine Serhan Ulga getirildi.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirketin Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) görevine Serhan Ulga atandı.Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga kariyerinde, finansal hizmetler, otomasyon, medikal cihazlar, medya ve boya sektörlerindeki önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarda, finans alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ulga'nın ABD'de mali müşavirlik (CPA) yapma yetkisi bulunuyor. Uluslararası tanınırlığı olan yetkinlik sertifikası CMA sahibi de olan Ulga, Petrol Ofisi'ne katılmadan önce son olarak Pegasus Hava Taşımacılığı'nda CFO'luk görevini yürütüyordu.