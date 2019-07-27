Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon alüminyum avrasya Bursa
Faiz düştü ama yetmez
Faiz düştü ama yetmez
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: - "Fındığın bugün tarlada çiftçiye maliyeti 13-14 lira civarında. Aslında biraz gecikmiş olsa da geçen seneye göre fındık fiyatının açıklanması doğru. Henüz tam bir hasat zamanı başlamadı. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu şekilde açıklanması uygun ama fiyatın uygun olup olmadığını tartışalım"

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı
banner17

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Fındığın bugün tarlada çiftçiye maliyeti 13-14 lira civarında. Aslında biraz gecikmiş olsa da geçen seneye göre fındık fiyatının açıklanması doğru. Henüz tam bir hasat zamanı başlamadı. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu şekilde açıklanması uygun ama fiyatın uygun olup olmadığını tartışalım." dedi.

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayda Türkiye ve yapacakları işlerle ilgili beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalıştayda Türkiye'ye ve yeni üretimlere dair önemli sonuçlar çıkacağını vurgulayan Sarıbal, bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunacaklarını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının birkaç ay önce Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 10 milyon lira kar ettiğini açıkladığını anımsatan Sarıbal, "Ne yazık ki TİGEM, birkaç gün önce bir açıklama yaparak 7,5 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. Bakanlık kendi uhdesinde olan bir birimin zarar mı kar mı ettiğini bile bilmiyor. Ne yazık ki geldiğimiz nokta bu." diye konuştu.

Sarıbal, uzun bir zamandan sonra Tarım ve Orman Şurası'nın alelacele toplanıp bakanlık görüşünün ardından ertelendiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki ay önce "Tarımda Milli Birlik Projesi"nin açıklandığını hatırlatan Sarıbal, "O projeye göre, Türkiye tarımı, 'Semerak' adıyla bir şirkete verilecekti. O şirket de tarımla ilgili bütün üretim, tüketim, planlama, ithalat, ihracat ile bakanlık ve personele dair her şeyi yapacaktı. Tepkiler geldi, reaksiyonlar yükseldi ve iktidar geri adım atarak bunu ertelemek üzere üzerini kapattı ama orada 'sonbaharda şurayı toplarız, bu konuyu değerlendiririz.' dediler. O yüzden alelacele şurayı topladılar. Bakan görüştü ve çekti gitti." ifadesini kullandı.

Fındık taban fiyatının açıklamasını da değerlendiren Sarıbal, şunları kaydetti:

"Giresun tipi fındık için kilogramı 17 lira, Giresun dışında üretilen fındık için ise 16,5 lira gibi bir rakam söylendi. Fındığın bugün tarlada çiftçiye maliyeti 13-14 lira civarında. Aslında biraz gecikmiş olsa da geçen seneye göre fındık fiyatının açıklanması doğru. Henüz tam bir hasat zamanı başlamadı. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu şekilde açıklanması uygun ama fiyatın uygun olup olmadığını tartışalım. Son 5 yıl ortalamasına bakılırsa fındığın fiyatı 3,3 dolara gelmiş durumda. Bugün açıklanan fiyat, ne yazık ki 3 dolar seviyesinde. Dolayısıyla fiyatlarda bir gerileme ve azalma var. Ancak, fındığın tümünü Toprak Mahsulleri Ofisi alacak mı almayacak mı? Bu açıklama henüz yapılmadı. Ne kadar alacaklar? Ne kadar sürede alacaklar? Hiçbir açıklama yok."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Belediye Başkanları çalıştayıCHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5