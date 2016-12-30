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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

- "KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi için başvuran her 100 firmadan 6'sına kredi onayı çıktı. Onların da çoğu bankalardan geri çevriliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi için başvuran her 100 firmadan 6'sına kredi onayı çıktığını belirterek, "Onların da çoğu bankalardan geri çevriliyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı tarafından KOBİ'lere KOSGEB üzerinden ilk 12 ayı ödemesiz, geri kalanı üçer aylık taksitler halinde geri ödemeli olarak verileceği duyurulan 50 bin liralık faizsiz kredi müracaatlarının esnafı ve muhasebecileri çileden çıkardığını savundu.

KOSGEB sisteminin sürekli kilitlendiğini, başvuru yapmak isteyenlerin sisteme giremediğini öne süren Ağbaba, "KOSGEB binalarının önünde uzun kuyruklar oluşması, AKP Hükümeti'nin bu krediyi vermek için değil vermemek için çabaladığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, bürokratik engellere rağmen Malatya'da bin 925 esnafın başvuru yapabildiğini, başvuranlar arasından ise 117'sine destek çıktığını belirterek, Anadolu'nun pek çok kentinde bu manzaralarla karşılaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

İl kotaları nedeniyle Erzurum'da 90, Van'da 120, Bayburt'ta 16 firmanın kredi onayı alabildiğine dikkati çeken Ağbaba, "KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi skandala dönüştü. Başvuran her 100 firmadan 6'sına kredi onayı çıktı. Onların da çoğu bankalardan geri çevriliyor. Kredisi onaylananlar ile onaylanmayanlar arasındaki fark nedir? On binlerce esnafın kafasına takılan sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır." açıklamasında bulundu.



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