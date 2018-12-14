banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:

- "Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasında IMF ile anlaşma planlarının olup olmadığını bugünden açıklamalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:
banner17

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasında IMF ile anlaşma planlarının olup olmadığını bugünden açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, PTT’nin Hazineye ait hisselerinin Varlık Fonuna devredildiğini belirterek, bunun da uluslararası sermaye çevrelerinden 1 milyar dolar borç alınması hazırlığının bir aşaması olduğunu iddia etti.

"Varlık Fonunu borçlanma fonuna çevirdiler." görüşünü savunan Erdoğdu, iktidarın alacakları borcu "Türk Telekom’a yastık yapmak" için kullanmak istediğini ileri sürdü.

Erdoğdu, "Türk Telekom, Hariri ailesine devredildiğinde öz sermayesi 7,6 milyar lira idi. Öz sermaye yıllar içinde eritildi ve 2016'da 3,3 milyar lira düzeyine kadar düştü. Şimdi Varlık Fonunun gerçekleştireceği borçlanmayla Hariri ailesini kurtaracaklarına dair şüphelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın borçlanma fonlarıyla devlet kaynaklarını çarçur etmeye, yanlış borç stratejileriyle ve müdahalelerle riski artırmaya hakkı olmadığını belirten Erdoğdu, şu görüşleri aktardı:

"Dövizle borçlanıp, borçlanma ihalelerinde zorla faiz indirten, devlet bankalarını faizi geçici olarak düşürmek için kullananlar, seçimlere kadar sorunları erteleme çabasındalar. AKP kadrolarının yerel seçimleri kazanma uğruna aldıkları önlemler Türkiye ekonomisinin sorunlarını ağırlaştırıyor. Kapalı kapılar ardında IMF ile anlaşılacağını ima edenler, öte yandan da Türkiye’nin sürüklenişini ağırlaştıracak işlere imza atıyorlar. Bakan Berat Albayrak seçimler sonrasında IMF ile anlaşma planlarının olup olmadığını bugünden açıklamalıdır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1