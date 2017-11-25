CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan AK Parti'ye eleştiri

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Milli servetimiz, emeklilerimizin geçmiş emeklerinin birikimidir. O yüzden, milli servetimiz üzerine inşa edilen büyümeden, pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı ne emeklilerimize ne çalışanlarımıza pay vermiyor." iddiasında bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, emeklilerin maaş artışlarında büyümeden almaları gereken payın yüzde 100 olması gerekirken, hükümetin yüzde 30 verdiğini öne sürdü. Bu hesaplama yönteminden dolayı her bir işçi emeklisinin 17 bin 900 lira, Bağkur emeklisinin de 12 bin 500 lira devletten alacaklı olduğunu savunan Erdoğdu, 2008'e kadar emeklilerin maaş zamları belirlenirken, enflasyon ve büyüme oranlarının birlikte dikkate alındığını, böylece emeklilerin gelirlerinin bir yandan artan enflasyon karşısında erimesinin engellendiğini aktardı.

Milli servetin birikmiş emekten başka bir şey olmadığını belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Milli servetimiz, emeklilerimizin geçmiş emeklerinin birikimidir. O yüzden, milli servetimiz üzerine inşa edilen büyümeden, pay alma hakkı, bu büyümeyi yaratan çalışanlarla birlikte emeklilerindir. Ama AKP iktidarı ne emeklilerimize ne çalışanlarımıza pay vermiyor. Büyümeden kaynaklanan gelir artışı büyük yerli ve yabancı sermaye sahiplerine kar veya faiz olarak aktarılıyor. Enflasyon oranlarını dikkate alarak yaptığımız hesaplamalara göre hükümet, Anayasa Mahkemesinin kararına uymayarak son 7 yıldır işçi emeklilerinin 117 milyarını, Bağkur emeklilerinin de 31 milyarını gasp etmiştir."

Muhabir: Barış Gündoğan