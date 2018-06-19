CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ödememe kültürü üzerine inşa edilen bir mali politikamız var. Bunun değişmesi lazım. 2017 bütçe verilerinde 322 milyar lira tahsil edilemeyen rakam var. Af çıkarıyorlar ama çözüm değil." dedi.

İzmir programı kapsamında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ilk bölümü basına kapatılan toplantının ikinci bölümünde katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Türkiye'nin tasarruflarını artırmak ve daha fazla üretmek zorunda olduğunu, daha fazla üretim için de iş dünyasının önünün açılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sadece tüketen toplumların zamanla saygınlıklarını yitirdiğini ifade etti.

Türkiye'de sıklıkla mali af düzenlemelerinin yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ödememe kültürü üzerine inşa edilen bir mali politikamız var. Bunun değişmesi lazım. 2017 bütçe verilerinde 322 milyar lira tahsil edilemeyen rakam var. Af çıkarıyorlar ama çözüm değil. Bunu aşmanın bir yolu var.

Bütün esnaf ya da KOBİ'lere ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar borçları olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Her yıl ne kadar çok vergi ne kadar çok sigorta primi öderse o kadar fazla sıfır faizli kredi sağlayacağız. Bunun zarar edeni yoktur."

- Ara eleman sıkıntısı

KOBİ'lerin ara eleman sıkıntısını çözmek için bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji lisesi kuracaklarını, bu liselerin 6 yıl olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Üçüncü sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa gidip o fabrikada stajını yapacak. Kimse iyi yetişmiş elamanı kaçırmak istemez. Böylece ara elaman bulma sorununu çözeceğiz. Bunlar ailelerine yük olmayacak." dedi.

Üretim ekonomisini önceleyerek katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarruflar betona döndürülmüşse yani hep inşaata gitmişse, üretime gitmemişse, ek bir katma değere hizmet etmiyorsa o Türkiye için faydasız olur. Ürettiğin zaman faizler düşer, ihracatınız artar. Ama ne üreteceğiz ? Katma değeri yüksek ürün üretemezsek Türkiye sadece belli ülkelerin ürettiği katma değeri yüksek ürünleri tüketen ülke konumuna gelir."

Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesinde İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracakları ifadesinin yer aldığını da anımsatarak, hızla gelişen teknolojiye çalışanların intibak edebilmesi için kapsamlı çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

(Sürecek)