- "CHP, Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün öğrendik ki Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Biz 'bilim' diyoruz, 'teknoloji' diyoruz. Onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Eskişehir'de bir otelde sanayicilerle buluşan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, uyguladıkları tüm politikaların yatırımı ve üretimi merkeze aldığını belirterek, bir ürünün fikir aşamasından piyasada ticarileşmesine varıncaya kadar tüm aşamaları desteklediklerini söyledi.

Yatırımcı dostu politikalar izleyip, öngörülebilirliği artırdıklarını ifade eden Varank, "Küresel rekabette her daim iddialı olmak için yola çıktık. Bunun için üretim yetkinliklerimizi zenginleştirmeyi odağımıza aldık. Türkiye'nin yeniliklere hızla adapte olmak gibi müthiş bir kabiliyeti var. Tabii bunu daha hızlı hayata geçirebilmek güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği gerektiriyor. Bu manada fikir ve önerilerinizi duymayı çok önemsiyoruz. Her zaman çözüm odaklı bir hükümet olduk. Yeni sistemle hızımızı ve esnekliğimizi daha da artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, sanayicilere seslenerek, şöyle konuştu:

"Daima yanınızdayız. Sizden beklentimiz, iş gücünüzü daha güçlü sahiplenip üretime odaklanmanız. Son dönemde istihdam ve üretime ilişkin bir dizi yeni müjdeler açıkladık. Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam ederseniz bu süre 18 aya çıkacak. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamınızın 3 ay boyunca prim ve vergilerinin yanı sıra maaşını da biz ödüyoruz. Şartları sağlamaya devam ederseniz, prim ve vergi ödemelerine 9 ay daha devam edeceğiz. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. Bu değişiklikler sizler için devreye sokuldu, üzerinizdeki ilave yükleri en aza indirmenin derdindeyiz. Bu çabamızı karşılıksız bırakmayın ve işlerinizi büyütmekten çekinmeyin.

Üretim tarafında da attığımız önemli adımlar var. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik ve arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık."

- "Yabancı yatırımcıların güveni artıyor"

Sanayinin, teknolojik değişim ve dönüşümü yakalamasını istediklerini belirten Varank, KOSGEB'in çağrısı devam eden desteklerinin bulunduğunun altını çizdi.

Bakan Varank, ağustos ayında yaşanan dış şoktan sonra, hızla toparlanma yoluna girildiğine değinerek, üretimin öncü göstergelerinde olumlu gelişmelerin olduğunu vurguladı.

Reel kesimde ve ekonominin genelinde güvenin arttığını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13’lük bir artış gerçekleşti. Elbette durmak yok. Sırada yerlileştirme var. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında birden çok cephede ilerliyoruz. İlk cephemiz yerlileştirme ürün programı. Sektör ve ürün bazlı teknik çalışmalarımız devam ediyor. Üretim kabiliyetlerimiz, küresel talep ve rekabet gücümüz gibi bir dizi değişkeni dikkate alıyor ve ürün önceliklendirmesi yapıyoruz. Programla birlikte destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız.

İkinci cephe, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Son cephe de endüstri bölgeleriyle hayata geçireceğimiz mega yatırımlar boyutu. Örneğin Ceyhan'da cari açık verdiğimiz petrokimya benzeri ham madde ihtiyaçlarımız için yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz. Yerli katma değeri artırmak için bizim önceliklerimiz kadar, sizlerin bu işteki iştiyakı da önemli."



Mustafa Varank, üreticisi, tüketicisi ve kamu sektörüyle birlikte ortak amaç doğrultusunda topyekun hareket edilmesinin önemli olduğunu belirterek, Türkiye'ye çağ atlatacak yapısal dönüşümün hep birlikte başarılacağını dile getirdi.

- "Eskişehir'de yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz"



Eskişehir'de 16 yılda 12 milyar liralık sabit yatırımı desteklediklerine dikkati çeken Bakan Varank, şunları söyledi:

"Eskişehir'e güçlü bir üretim ve Ar-Ge altyapısı kurduk. 20 Ar-Ge merkezine ve 2 tasarım merkezine destek veriyoruz. Kalkınma Ajansımız 223 projeye 97 milyon liralık destek sağladı. Hem milli gelirde hem de ihracatta Eskişehir’in yaşadığı artış tesadüf değil. Eskişehir'de çok emeğimiz var. Eskişehir'de yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı inşaat ihalesini bu sene yapacağız. Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi'nin ikinci aşamasının kamulaştırma çalışmalarını inşallah bu sene bitiriyoruz. Üçüncü aşamada tedarik ve yapım ihalesine çıkacağız. Sanayi odamızın kuracağı Mesleki Eğitim Merkezi için mutabakat metnini imzaladık. Ajansımız, güdümlü proje desteğiyle bu süreçte sanayi odamızın yanında olacak. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de unutmadık. Bu amaçla onlar için dene-yap teknoloji atölyesi kuracağız. Öğrencilerimiz burada robotik, kodlama, nanoteknoloji, tasarım ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitimler alıp, projeler geliştirecek."

- "CHP, Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor"

Varank, Türkiye'nin merkez şehirlerinden biri konumundaki Eskişehir'e sanayide, ticarette tüm alanlarda büyük yatırımlar yapılsa da özel sektörün yatırımlarının önü açılsa da işin dönüp dolaşıp yereldeki uyuma dayandığına dikkati çekti.

Eskişehir'de hala trafik sorununun, park sorununun, temel belediyecilik sorunlarının tartışılmasının kente yapılan en büyük haksızlık olduğuna değinen Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ilimizi yükseltmeye çalışırken maalesef yereldeki vizyonsuzluk Eskişehir'in önünde set oluyor. Bu vizyonsuzluktan Eskişehir'i kurtarmamız gerekiyor. Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bize bir haber getirdi. Türkiye'nin 20 yıllık Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması hayali vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk, çalışmalarımıza büyük bir şevkle, iştiyakla başladık. Hatta Türkiye'nin Milli Uzay Programını oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün öğrendik ki, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Biz 'bilim' diyoruz, 'teknoloji' diyoruz. Onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. İşte bu yüzden 31 Mart'ı Eskişehir'in prangalarından kurtulacağı bir tarih olarak görüyorum."

Toplantıya, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve sanayiciler katıldı.











