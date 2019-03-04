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CHP'den enflasyon değerlendirmesi

- Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Zorlama tedbirlere karşın fiyatlar artmaya devam ediyor. Gıda fiyatlarında aracı etkisini azaltarak göz boyamayı sağlamaya çalıştıkları tanzim satışlar enflasyona çare olmadı"

CHP'den enflasyon değerlendirmesi
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Zorlama tedbirlere karşın fiyatlar artmaya devam ediyor. Gıda fiyatlarında aracı etkisini azaltarak göz boyamayı sağlamaya çalıştıkları tanzim satışlar enflasyona çare olmadı." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın perakendecilere yaptığı baskı ve tehdide karşın, enflasyonun yıllık bazda yüzde 19,67 olduğunu belirtti.

Halkın bütçesinin en büyük kısmını oluşturan gıdada yıllık artışın yüzde 29,2 olduğuna dikkati çeken Erdoğdu, şubat ayı enflasyon verilerinin, tanzim satışa konu olan ürünlerin bir kısmının ortalama fiyatlarında düşüş olduğunu ancak patates, salatalık, sivri biber gibi ürünlerde fiyat artışlarının devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Erdoğdu, "Zorlama tedbirlere karşın fiyatlar artmaya devam ediyor. Gıda fiyatlarında aracı etkisini azaltarak göz boyamayı sağlamaya çalıştıkları tanzim satışlar enflasyona çare olmadı. Yaş sebze ve meyvede yıllık enflasyon yıllık yüzde 59,7. Zaten vatandaş cebine bakınca gerçek enflasyonun ne olduğunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa dönemde işsizliğin artacağını savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Harcamalar azaldığı için fiyatlar genel seviyesi az da olsa aşağı çekilir. Enflasyonun çok küçük de olsa beklentinin altında gerçekleşmesinin nedeni bu. Tanzim satışlarla sadece İstanbul ve Ankara'da bazı ürünlerde fiyat kontrolü sağlayan Erdoğan yönetiminin gelir adaletsizliğini derinleştiren enflasyonu kontrol altına almak için bir planı yok. Daha ziyade seçimlere kadar zaman kazanmayı, gıda fiyatlarında aracı etkisini azaltarak göz boyamayı sağlamaya çalışıyorlar."





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