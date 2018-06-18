CHP'li Erdoğdu'dan

ANKARA (AA) - CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yüzde 7,4 büyümeden bahsedildiği dönemde işsiz rakamı sadece 81 bin azaldı." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları ve istihdam oranlarına ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan dönemde işsizlik oranının yüzde 10,1 olduğuna işaret eden Erdoğdu, "Yüzde 7,4 büyümeden bahsedildiği dönemde işsiz rakamı sadece 81 bin azaldı." bilgisine yer verdi.

Erdoğdu, verilerin ülkede istihdam atılımı ve iş yaratan büyümenin mevcut olmadığını ortaya koyduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Çeyreklik yüzde 7,4 büyümeden bahsedildiği dönemde işsiz rakamı sadece 81 bin azalıyor. 1 yıldan uzun süredir işsiz olan 700 binden fazla kişi bulunuyor. Hükümetin rekor büyüme olarak pazarladığının içi boş. Son 2 ayda, yani şubat ve mart aylarında işsiz kalan, işini kaybeden, daha önce kaybedip iş aramaya başlayan ya da ilk defa iş aramaya son iki ayda başlayan toplam 1 milyon 93 bin insan var."

İstatistik kurumunun yüzde 7,4 büyüme açıkladığı çeyrek sonrasında işsizliğin çift hanede olduğunu belirten Erdoğdu, "TÜİK’in verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2017'de 3,2 milyondu, Mart 2018'de de 3,2 milyon. 16 yıldır iktidarda olup işsizlik sorununu çözemeyen, halkına savaş, yoksulluk ve geleceksizlik dışında hiç bir vaadi olmayan bu hükümete tamam deme vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beton ve asfalt kalıcı istihdam yaratmaz"

Erdoğdu, AVM ve inşaat yaparak ülkenin işsizlik sorununun çözülemeyeceğini, yol, köprü, havaalanı, hastane yapmak gibi hizmetlerin gerekli olduğunu ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında üretim tesisleri açılır, sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık desteklenerek geliştirilirse, işsizlik önlenir, ihracat ve halkın ekonomik gücü ile refahı artar. Beton ve asfalt kalıcı istihdam yaratmaz, dolayısıyla karın doyurmaz. AKP yönetimi de işsizlik sorununu çözemeyeceğini görmüş olmalı ki insanlara iş ve aş vaat edeceğine, işsizlerin müdavimi olduğu kıraathane ve buralarda bedava çay, kek dağıtmayı vaat ediyor."

İş gücüne katılma oranında ilerleme kaydedilmediği görüşüne yer veren Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Mevcut hükümet iş yaratamıyor, işsizin derdine çare olamıyor. Genç nüfusun işsizlik oranı yaklaşık yüzde 18. Her 5 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Genç kadınlarda bu sorun daha ağır biçimde görülmeye devam ediyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 31.

İnsanları işsiz bırakan, çalışanı da köle gibi çalıştıran bu düzen, 24 Haziran'da değişecek. Anadolu'nun dört bir yanına kalkınmayı yayacak, istihdam artışı getiren nitelikli bir büyüme gerçekleştireceğiz. 24 Haziran'dan sonra milletin isteğiyle milletin evlatlarına iş ve aş sağlayacak programları hayata geçireceğiz."







