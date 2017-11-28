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CIBAFI Genel Sekreteri Belatik: İslami finans sektörü hızla büyüyor'

CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, İslami finans sektörünün hızla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye, Endonezya, Orta Asya ve Afrika bizler için çok önemli. Sektörün bu ülkelerde büyüme potansiyeli oldukça yüksek." dedi.

CIBAFI Genel Sekreteri Belatik: İslami finans sektörü hızla büyüyor'

BARSELONA (AA) - Tuba Şahin - İslami Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen 11. Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami finans sektöründeki büyümeyi ve geleceğe ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Konseyin her yıl İslami finans konusunda farklı ülkelerde toplantılar gerçekleştirdiğini anımsatan Belatik, gelecek yılki global forumunun nisanda Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Ortadoğu ve Malezya'da sektörün belirli bir büyüklüğe ulaştığı için büyüme potansiyelinin yavaşladığını anlatan Belatik, şöyle devam etti:

"Ortadoğu bu pazarın büyük kısmına sahip ama son 3-5 yıldır büyüme özellikle Ortadoğu dışındaki ülkelerde gerçekleşiyor. İslami finans sektörü hızla büyüyor. Türkiye, Endonezya, Orta Asya ve Afrika bizler için çok önemli. Sektörün bu ülkelerde büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Çünkü halen İslami bankacılık çok büyük değil."

"İslam bankacılığı, finansal krizlere karşı daha dirençli"

Belatik, finansal sektörün dünya gayrisafi yurt içi hasılasının 8-10 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu normal değil. Bunu İslami finansta yapamazsınız. Yapacağınız her şey varlığa dayanmalı. İşlemleriniz gerçek varlıklara, aktiflere göre olmalı. İslami finansı uygularsanız finansal krizlerle karşılaşmazsınız. Çünkü İslam bankacılığı finansal krizlere karşı daha dirençli. 2008 krizi başlarda finansal boyuttayken İslami finans bilinmiyordu. Sonrasında finansal sorunlar ekonomik krize dönüşünce sektörün adı duyulmaya başlandı. IMF ile de son 2-3 yıldır mali istikrar üzerine çalışıyoruz."

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Abdelilah BelatikEkonomiİslami Bankacılık Ve Finansal Kurumlar Genel Konseyiİslami Finans
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