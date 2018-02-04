Cıbıltepe yatırımcıları cezbediyor

KARS (AA) - Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne, yalnızca yerli ve yabancı turistler değil son zamanda yatırımcılar da ilgi gösteriyor.

Sarıkamış Belediye Başkan Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın; tarihi, doğası ve turizmi ile Türkiye'nin ve bölgenin yakın zamanda cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Sarıkamış'ın devlet ve hükümetin alt yapı ve turizm yatırımlarıyla kabuğunu kırdığını, ilçede kısa sürede büyük gelişmeler olacağını anlatan Toksoy, "Sarıkamış'ta son iki yılda önemli aşamalar kaydedildi. Sarıkamış, gerek alt yapı gerekse kayak merkezindeki turizm yatırımları ve kış koridoru projesiyle turizmin vazgeçilmez cazibe merkezi olunca turizm yatırımcılarının da ilgi odağı haline geldi." dedi.

Toksoy, bölgede yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olduklarını vurgulayarak, "Biz master planımızı 12 bin yatak kapasitesine göre hazırladık. Belediye olarak bölgemize yatırım yapmak isteyen kim olursa olsun elimizden gelen katkı ve destekleri esirgemeyeceğiz. Bu manada bizi ziyarete gelen iş adamı hemşehrimiz Fahrettin Aras'ın yapacağı yatırım için bize düşen ne ise yapmaya hazırız. Hemşehrimizin buraya yapacağı yatırım ilçeye, bölgeye ve ülkemize katma değer sağlayacaktır. Bununla da gurur duyarız." diye konuştu.

İş adamı Aras ise Sarıkamış'ın bir evladı olarak bölgenin gelişmesine, kalkınmasına bir nebze olsun katkı sunmak istediklerini belirterek, "Sarıkamış eşsiz sarıçam ormanları, kristal karı ve muhteşem doğasıyla insanı büyülüyor. Biz de insanları büyüleyen bu memleketimize eşi benzeri olmayan, standartları yüksek, herkesin ilgisini çekecek konaklama tesisi ve gondol lift yapmayı düşünüyoruz. Bu konu için belediye başkanımızı ziyaret ettik, şu anda araştırma yapıyoruz. İnşallah yapacağımız tesislerle Sarıkamış'ımızı Türkiye'nin Davos'u haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

- "Cıbıltepe'nin ayrı bir güzelliği var"



İzmirli turizmci Kürşad Gemalmaz da Sarıkamış'ın bakir cazibesinin kendilerini cezbettiğini belirterek, bu nedenle ilçeye dört yıldızlı, 128 yataklı otel yaptıklarını söyledi.

Sarıkamış'a ilk kez 2003 yılında geldiğini anlatan Gemalmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya önce eşim ve çocuklarla kayak yapmaya geldik. Türkiye ve yurt dışındaki tesisleri, bazı kayak merkezlerini görmüştük. Cıbıltepe'nin ayrı bir güzelliği var, karı, doğası ve ortamı hakikaten insanı kendine çekiyor, gelen bağımlısı oluyor. Biz de bağımlısı olup her sene gelmeye başladık. Ardından 2007 yılında arsa alıp buraya yatırım yapmaya geldik, buranın potansiyelini gördük. Sadece kayak merkezi olarak düşünmemek gerekir. Burada büyük bir kültür ve tarih birikimi, Ani Örenyeri, Çıldır Gölü var, bölgede birçok tarihi eser var."

Gemalmaz, doğa turizmi açısından Sarıkamış'ın çok zengin ve alternatif olan bir yer olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Trekking turları, bisiklet ve benzeri turlar, doğa turları, kuş gözlemi yani gerçekten çok çeşitli alternatifler var burada. Bunlar zaman içinde buranın değerini artıracak unsurlar ve şu andaki huzur ortamında bunlar görünür hale geliyor. Bunu gören yatırımcılar tabii ki buraya ilgi duyacaklardır, biz yatırımcılar olarak da bunu bekliyoruz. Sarıkamış'ın değerini hep beraber yükselteceğiz inşallah. Tabii şimdi Bakü-Tiflis- Kars demiryolu, ulaşım açısından buraya büyük bir açılım sağlıyor. Aynı zamanda Kars, lojistik merkezi olarak da değerlenecek. Bütün bunlar hem Kars’ın hem Sarıkamış’ın değerini artıracaktır."