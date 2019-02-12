Çiçek mezatlarında Sevgililer Günü hareketliliği

YALOVA (AA) - Kesme çiçek üretiminde söz sahibi kentlerden Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki mezatında satışlar günde ortalama 3 kat arttı.

Kooperatifin Yalova Şubesi ziraat mühendislerinden Onur Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki üreticilerin ürünlerini mezata ulaştırdığını belirten Ateş, Sevgililer Günü yoğunluğunun 10 gün öncesinden başladığını anlattı.

Yalova Şubesi olarak daha önce 80-100 koli olan satışlarının 300 koliye yükseldiğini vurgulayan Ateş, "Sevgililer Günü için en çok rağbet gören çiçeklerimiz güller. Talep çok oluyor. Haliyle borsa usulü satış olduğu için fiyat yükseliyor. 15 gün önce demeti 80-100 lira olan güllerin fiyatları bugünlerde 200-250 liraya kadar çıktı." dedi.

- "Fiyatlar yüksek"

Çiçekçi Özer Semiz ise Sevgililer Günü öncesi arz talep durumu dolayısıyla fiyatların yükseldiğini dile getirdi.

Sevgililer Günü hazırlıklarının bir hafta öncesinden başladığını aktaran Semiz, şöyle devam etti:

"Üretici arkadaşlar ürünlerini mezata gönderiyorlar. Biz de dükkancılar olarak mezattan alışverişimizi yapıyoruz. Süslemesini, işçiliğini, hazırlığını yaptıktan sonra 14 Şubat'ta müşterilerimize hazır hale getiriyoruz. Tabii ki mezat, adı üstünde arz talep dengesine göre, talep fazla ürün az olduğu zaman fiyatlar yükseliyor. Bu süreçte de fiyatlar yüksek biraz. Türkiye'nin her yerinden çiçekçi arkadaşlar burada. Birazdan mezat başlayacak. Ürün az oluyor. 14 Şubat'tan dolayı talep fazla olduğu için fiyatlarda ister istemez yükselmeler oluyor."

Sevgililer Günü'nde gül almak isteyenlerin 10-20 lirayı gözden çıkarması gerektiğini anlatan Semiz, "İstanbul'da fiyatlar daha da artabilir. Bir de kırmızı gül deyip geçmemek lazım. Gülün de çok farklı çeşitleri var, cinsleri, kalitesi var. Kalitesine göre fiyatlar değişiyor. İstanbul'da da bölge bölge bile fiyatlar değişiyor. Semt semt, ilçe ilçe fiyatlar değişebiliyor." diye konuştu.