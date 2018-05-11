Çiçekler anneler için yola çıkarıldı

YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN/YUNUS OZAN SÖYLER - Yalova'da Anneler Günü öncesinde hazırlanan çiçekler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Uzun çabalar sonucu çiçeklerini hazırlayan üreticiler, ürünlerinin pazara sunulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çiçeğin seradan başlayan yolculuğu, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan mezatlarla önce "dükkancı" diye tabir edilen esnafa sonrasında da tüketiciye ulaşarak son buluyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bağlı Koru beldesinde gül üreten Ömer Salman, AA muhabirine, ilk mahsullerinin Anneler Günü'ne denk geldiğini söyledi.

Güzel ve kaliteleri gülleri, bu dönem annelere ulaştırmak için üretip, pazarladıklarını ifade eden Salman, "Ürünlerimiz serbest piyasada, mezatta pazarlanıyor. Üreticilerin çoğu kooperatif aracılığıyla mezattan satılıyor." dedi.

Salman, yaz dönemine girildiği için gül fiyatlarının 1 lira civarında seradan satıldığını söyledi.

- Gülün üretimi 1,5 yıl sürüyor

Salman, Anneler Günü'nde en çok rağbet gören süs bitkilerinden gülün uzun aşamalı bir üretim süreci olduğunu belirterek, "Satışa hazır hale gelme süreci 1,5 seneyi geçiyor. 1 yıl öncesinden 'yabani' dediğimiz fidelerimizi ekiyoruz. Bunlara ehli güllerden aşı yapıyoruz. Aşıdan büyüme süreci yaklaşık 6 ay. 6 ayda da söküm yapılıp seralara ekiliyor. Bir 6 ay da burada büyütüldükten sonra kesim aşamasına gelinmiş oluyor. Yeni bir bitkiyi ektiğiniz zaman 1-1,5 yıl gibi satışa hazır hale gelmesi sürüyor." dedi.



Yalovalı üreticilerden Önder Erdinç de sektör için Anneler Günü’nün çiçekçiler için önemli olduğunu vurguladı. Erdinç, "Anneler Günü bütün üreticinin umutla beklediği günlerden biri. Bizim çiçeği kesip, ambalajlamamız, onların borsaya sevkiyatı, orada satışı, sonrasında dükkanlarda tekrar süslenip ambalajlanması gibi bir süreç var. Bu biz ve dükkancılar için yoğun geçen bir süreç." ifadelerini kullandı.



Üreticilerden Ali ihsan Beğiş ise Anneler Günü'nde daha çok "gül, şebboy, papatya" gibi çiçeklerin ilgi gördüğünü söyledi. Meşakkatli üretim sürecinden sonra kooperatifin mezatları sayesinde pazarlamada sıkıntı çekmediklerini aktaran Beğiş, "Mezata ürünlerimiz haftanın 5 günü gidiyor. Ankara'ya, İstanbul'a giden kamyonlarımız geliyor. Türkiye'nin dört bir yanına ürünler gidiyor. Pazar sıkıntımız yok." diye konuştu.

-"Üreticileri dükkancılarla buluşturuyoruz"

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesi Ziraat Mühendisi Onur Ateş de Türkiye genelinde 18 şubede mezat olduğunu söyledi.

Ateş, Anneler Günü'nün sektör için yılın en önemli günlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönemde Yalova çiçekleri mezatlarda çoğaldı. Yaz üretiminde Yalova öncü olmaya başladı. Kesme çiçekte Türkiye'de öncü olarak hizmet veriyoruz. Türkiye çapındaki 18 şubemizde 6 bin üyemiz var. Kesme çiçeğin pek çok çeşidini Türkiye'ye sağlıyoruz, ihracat da yapıyoruz." dedi.

Talep nedeniyle özellikle gül fiyatlarında artış olduğunu kaydeden Ateş, "Örnek vermek gerekirse geçen hafta 40 gülden oluşan kalem 20 liraya satılırken, bu hafta 60-70 liraya gidiyor." diye konuştu.