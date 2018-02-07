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Çiçekte "Sevgililer Günü" yoğunluğu

- Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bağdatlıoğlu: - "Sevgililer Günü'nde 25 ülkeye 35 milyon dal çiçek ihracatı hedefliyoruz. Bu süreçte yaklaşık 5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik"

Çiçekte

ANTALYA (AA) - Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla 25 ülkeye 35 milyon dal çiçek ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bağdatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesme çiçek sektöründe 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Antalya'daki seralarda büyük hareketlilik görüldüğünü anlatan Bağdatlıoğlu, yaklaşan özel günde verilecek en güzel hediyenin çiçek olduğunu dile getirdi.

Dünyada Türk çiçeklerine büyük bir ilginin olduğuna dikkati çeken Bağdatlıoğlu, "Sevgililer Günü'nde 25 ülkeye 35 milyon dal çiçek ihracatı hedefliyoruz. Bu süreçte yaklaşık 5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu çiçekler yoğun olarak karanfil, gerberadan oluşuyor. Genellikle Avrupa ülkelerine gönderimler yaptık." diye konuştu.

En fazla kırmızı renk çiçeklerin talep gördüğünü aktaran Bağdatlıoğlu, bu dönemde kırmızı renkli çiçekler yetiştirmeye çaba gösterdiklerini bildirdi.

Türkiye'de Sevgililer Günü'nde genelde buket yerine gül hediye edildiğine işaret eden Bağdatlıoğlu, bu dönemde önemli miktarda gül ithalatı yapıldığını kaydetti.


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