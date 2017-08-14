Çiftçi enflasyonun sorumlusu olarak görülmesin

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, enflasyonun sorumlusunun tarım ve gıda olarak lanse edildiğini, bunun gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, enflasyonda gıdanın payının ulaştırmanın altında kaldığını ifade etti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, yıllık bazda ocak ayında yüzde 7,36 olan tarımda üretici fiyat artışının, şubatta yüzde 9,29’a, martta yüzde 12,7’ye, nisanda yüzde 17,25’e çıktığını, mayısta yüzde 15,08, haziranda yüzde 12,23, temmuzda ise yüzde 10,13 seviyelerine indiğini anımsattı.

Ocakta aylık bazda yüzde 9,51 yükselen tarımda üretici fiyatlarının şubatta yüzde 1,36, martta yüzde 2,05 gerilediğini, mayısta yüzde 3,79 arttığını bildiren Bayraktar, tarımda üretici fiyatlarının haziranda yüzde 1,46, temmuzda yüzde 2,28 düşerek, yıllık enflasyonu da tek hanelere yaklaştırdığını vurguladı.

Bayraktar, temmuzda tüketici fiyatlarında yüzde 0,15 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 düşüş olduğunu bildirdi. Bayraktar, 12 aylık ortalama enflasyona bakıldığında tarım üretici fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 8,14 ile tek hanede kaldığı ayrıca hem TÜFE’nin hem de gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyonun altında gerçekleştiğinin görüldüğünü belirtti.

Bayraktar, temmuz ayı itibarıyla TÜFE’de yıllık enflasyon yüzde 9,79, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,44, gıda ve alkollü içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 10,07, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,27 düzeyindeyken, tarımda üretici fiyatlarının yıllık yüzde 10,13 iken 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,14’te kaldığına işaret ederek, bu durumun tarımda fiyat dalgalanmalarının sık ve yüksek olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Enflasyonun sorumlusunun tarım ve gıda olarak lanse edildiğini ama bunun gerçekleri tam olarak yansıtmadığını ifade eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Tüketici fiyatları artışında tarım, ağırlığına çok yakın bir pay aldı. Tüketici enflasyon sepetinde yüzde 21,77 ile en büyük ağırlık gıda ve alkolsüz içecekler olmasına karşın, gıda ve alkolsüz içeceklerin enflasyondaki payı 2,19 puanla, sepetteki ağırlığı da yüzde 16,31 olan enflasyonda 2,49 puan pay alan ulaştırmanın hayli altında kaldı. Yüzde 9,79 olan temmuz ayı tüketici fiyatlarındaki yıllık enflasyonun 2,19 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden. Gıda ve alkolsüz içecekler dışında kalan yüzde 7,6’lık bir enflasyon var. Ona niye kimse bir şey demiyor? Enflasyonun sorumlusu olarak çiftçinin görülmesinden vazgeçilsin."

Bayraktar, tarım üretici fiyatlarındaki düşüşün sebebinin bitkisel ürünlerden kaynaklandığını vurgulayarak, temmuz ayında fiyat düşüşünün çok yıllık bitkisel ürünlerin yüzde 10,24, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde yüzde 10,31 ile çift hanelere çıktığını ifade etti.

