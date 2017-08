Çiftçi mısır fiyatının açıklanmasını bekliyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'de mısır üretiminin önemli bir oranını karşılayan Çukurova'da hasat büyük oranda devam ederken, üretici Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı fiyatı bekliyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, ağustos ayının ilk haftasında başlayan mısır hasadı olağanca hızıyla devam ediyor.

Ülkenin mısır ihtiyacının yüzde 17'sini karşılayan Adana'da, yaklaşık bir milyon dekar alana ekilen mısırın yüzde 40'ının hasadı yapıldı. İlk hasatta 76 kuruştan açılan fiyat, 72 kuruşa kadar geriledi.

Fiyattan memnun olmayan çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı rakamı bekliyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısırda verimin geçen yıla göre düşük olduğunu söyledi.

Poyraz ve Afrika sıcakları nedeniyle mısır veriminde yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığının altını çizen Doğan, "Geçen yıl Adana’da verim dekar başına bin 400 ile bin 500 kilo arasında değişiyordu. Bu yıl da verim dekar başına bin 200 ile bin 500 kilo arasında değişmekte." diye konuştu.

Doğan, kentte ağustos ayının ilk haftasında başlayan hasadın yaklaşık yüzde 40’ı tamamlandığını belirtti.

Çiftçinin mısır fiyatlarından memnun olmadığını ifade eden Doğan, "İlk hasatta fiyatlar 76 kuruştan açıldı. Hasat çoğalınca fiyatlar aşağı geriledi. Hasat edilen mısırın çoğu tüccar tarafından alındı. Şu anda tüccarın aldığı fiyat 72 kuruş net, çiftçinin tüccara teslimi 75 kuruş brüt. Mısırın fiyatlarını şu anda düşük buluyoruz. TMO’nun mısır fiyatını açıklamasını bekliyoruz. Mısırın geçen yılki fiyatı 74 kuruştu. Biz bu yıl mısırın en az yüzde 10 üstüne konulup 81 kuruştan açıklanmasını bekliyoruz. Çiftimiz bu konuda mağdur." ifadelerini kullandı.

- "Fiyat 80 kuruşun altında olmasın"

Adana'da 120 dönüm ekili mısırı bulunan çiftçi Mehmet Gözebe de TMO'nun fiyatları bir an önce açıklamasını beklediklerini vurgulayarak, hasat için açıklanacak rakamı beklediklerini söyledi.

Çiftçinin beklentisinin en az 80 kuruş olduğunu aktaran Gözebe, "Fiyatlar cazip olursa ürünlerimizi ofise vereceğiz, olmazsa tüccara vereceğiz. Fiyatların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar açıklaması gerekirdi. Ona göre biz de tedbirlerimizi alırdık. Fiyat 80 kuruşun altında olmasın. Bizim beklentimiz bu. Fiyatlar iyi olursa çiftçi için iyi olur. 80 kuruşun altında olursa para kazanamayız." diye konuştu.

Çiftçi Hüseyin Kılıç ise 30 dönüm mısırı bulunduğu belirterek, mısır fiyatlarının 4-5 senedir düşük olduğunu savundu.

Tüm çiftçilerin şu an TMO'dan gelecek habere odaklandığını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu yıl biraz yüksek fiyat bekliyoruz. En az 80-90 kuruş olması lazım. TMO’nun fiyatları açıklamasını biraz daha bekleyeceğiz. Açıklanmazsa daha sonra götürüp tüccara vereceğiz. Mecbur vereceğiz, yerimiz yok. Tüccara gözlerimizi kapatıp ürünümüzü veriyoruz, bize ne kadar verirlerse..."

Çiftçi Enver Kaya da en az 80 kuruş fiyat beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.