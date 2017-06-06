Çiftçiler için taşınabilir güneş enerjili sulama sistemi üretti

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'da yaşayan ziraat mühendisi Hasan Hüseyin Motuk'un geliştirdiği mobil güneş paneli sistemi ile ihtiyaç duyulan tarlalarda mazot veya elektriğe ihtiyaç duyulmadan sulama yapılabiliyor.

Endüstriyel güneş paneli üretimi de yapan girişimci Hasan Hüseyin Motuk, gün ışığından elde edilen enerjiyle çalışan solar sulama sistemi üzerine araştırma yaptı.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda fotovoltaik panelleri traktör römorkuna monte eden Motuk, taşınabilir enerji panellerinin çalıştırdığı su pompası ile gün ışığından faydalanarak 30 dönüm tarlasını sulayabiliyor.

Geliştirdiği sisteme ilişkin, AA muhabirine bilgi veren Motuk, Konya Ovası'nda çiftçilerin büyük çoğunluğunun sulama kanalından tarlasını suladığını söyledi.

Çiftçinin sulamada elektrik veya mazot kullanmasının maliyeti artırdığına işaret eden Motuk, "Yerleşim yerine uzak tarlalara elektrik hattı çekmek masraflı ve zor. Bunu yapmazsa ya traktörden faydalanarak suyu çekecek ya da su motoruna mazot koyup işini yapabilecek. Bunların hepsi ayrı bir maliyet." diye konuştu.

Motuk, güneş enerjisinden faydalanılarak sulama yapılabildiğini öğrendiğini günden itibaren, sistemin Türkiye'de kullanılması ve yaygınlaşması için çaba sarf ettiğini anlattı.

Tarım alanlarında güneş enerjisinin kullanımı için 10 yıldır çalışma yaptığını ifade eden Motuk, güneş panellerinin traktör yardımıyla taşınabilmesi fikrini hayata geçirdiğini belirtti.

- "10 dekar alan sulanabiliyor"



Motuk, oldukça düşük bir maliyetle traktör römorklarına güneş panelleri yerleştirip, sistemi taşınabilir hale getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Römorkun üzerinde kalitesi artırılmış 36 tane güneş paneli var. Bu panellerden alınan güneş enerjisiyle 100 fıskiye çalıştırılabiliyor ve 10 dekar alan sulanabiliyor. Çiftçilerimiz bu panelleri traktörün arkasına takarak istediği kanal boyunda nerede tarlası varsa rahatlıkla götürebiliyor. Üreticiler, güneş olduğu sürece yaz-kış bu enerjiyi alabiliyor ve tarlasını sulayabiliyor."

- "Traktörün arkasına takıp rahatlıkla taşıyorum"

Mobil güneş paneli sistemini kullanan çiftçilerden Sadık Nurkoyuncu (71) da tarlalarını güneş enerjisiyle çok rahat suladığını belirtti.

İlerleyen yaşına rağmen bu sistem ile sulama işlemini hiç zorlanmadan yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Nurkoyuncu, "Bu tarlanın sulaması bitince sistemi diğer tarlaya götürüyorum, o bitince de diğer tarlaya. Traktörün arkasına takıp rahatlıkla taşıyorum. Bu yaşımda bu işi tek başıma yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Nurkoyuncu, sistemin Türkiye'de yaygınlaşmasının üreticilere büyük kolaylık sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mazot derdi ve masrafı yok. Römorklarda 27 panel var ve 30 dönüm tarlayı rahatlıkla suluyorum. Tarımla uğraşmak daha zevkli hale geliyor. Bu güneşin boşa gitmemesi lazım. Panellerin bu kadar verimli olduğunu görünce evin çatısına da yaptırdım. İlerleyen yıllarda inanıyorum ki bu güneş enerjisi panellerinden köyümüzdeki her tarlanın başında bir tane olacak."