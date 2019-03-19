Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin dünya Soner Metin
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

Çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İş Bankası Diyarbakır Şubesince düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları" programında, "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi.Bir otelde düzenlenen programa, bankanın şube ve bölge müdürlüğüne...

Çiftçilere
banner17

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İş Bankası Diyarbakır Şubesince düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları" programında, "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi.

Bir otelde düzenlenen programa, bankanın şube ve bölge müdürlüğüne bağlı yöneticiler, tarım kredi kooperatiflerinin temsilcileri, ziraat oda başkan ve yöneticileri, tarımsal girdi sağlayan firma ve üreticiler ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Etkinlikte, İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, çiftçilere "İş Bankası Tarım Bankacılığı" uygulaması konusunda bir sunum yaptı.

İş Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Şükrü Kaptan da Türkiye'nin bankası olarak tarım bankacılığına özel önem verdiklerini söyledi.

Kendi uzmanlık alanları çerçevesinde üreticilerinin ihtiyaçlarını tespit ederek Diyarbakır'da tarım sektörüne hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade eden Kaptan, banka olarak geniş ürün yelpazelerinden tüm tarım sektörünün yararlanmasını amaçladıklarını kaydetti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çİftçi BuluşmalarıDiyarbakırTürkiye İş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5