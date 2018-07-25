Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Nijerya Trabzon Turkey ekonomi
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Çiftçilere yapılandırma için 31 Temmuz uyarısı

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz'a kadar başvurmaları gerekiyor"

Çiftçilere yapılandırma için 31 Temmuz uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 18 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılması zorunluluktur. Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Temmuz. Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018'e kadar başvurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kanunun, çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
şemsi BayraktarTZOBYeniden Yapılandırılma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5