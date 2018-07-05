Çiftçilerin ecrimisil sorunu çözüldü

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ecrimisil ödeyerek üretim yapan yüz binlerce çiftçinin desteklerden yararlanamadığını hatırlatarak, "Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiğim çiftçimizin yıllardır bekleyen ecrimisil sorunu, talimatıyla çözüldü." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardan bu yana Hazine arazilerinde yüz binlerce çiftçinin, ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydolamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadığını belirtti.

ÇKS’ye kayıtlı olmayan 8,57 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unu ecrimisil arazilerin oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, yıllardır TZOB'un takibinde olan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla defalarca yazışma yapılan, hemen her platformda dile getirilen konunun Başbakan Binali Yıldırım’a iletildiğini ve Yıldırım’ın talimatıyla sorunun çözüldüğünü aktardı.

Bayraktar, Hazineye ait arazilerini ecrimisil ödeyerek tarımsal amaçla geriye dönük en az 3 yıl kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce tespit edilen çiftçilerin bu imkanlardan yararlanabileceklerine dikkati çekerek, çiftçilerin Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS'ye kayıt olabileceğini, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabileceklerini, TMO'ya ürün teslim edebileceklerini, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabileceklerini bildirdi.

Bu araziler için çiftçilere, kira sözleşmesi yapmak şartıyla ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı da verildiğini ifade eden Bayraktar, çiftçilerin, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabileceklerini vurguladı.

Bayraktar, çiftçilerin 18 Kasım 2018 tarihine kadar bir an önce Milli Emlak müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğine işaret etti.