Çiftçilerin prim borçları için yapılandırma talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçlarının yapılandırılmasına imkan sağlanmasını istedi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, muafiyetin, yeterli tarımsal gelir sağlamayan çiftçiler için önemli bir hak olduğunu, bu sayede çiftçilerin sigortalı kalma imkanının tamamıyla sona erdirilmediğini, geçici bir süre dondurulduğunu anımsattı.

Belirlenen sınırlara göre, aylık olarak 2018 için bin 691 lira 25 kuruş tarımsal gelir elde etmeyen çiftçilerin, üyesi bulunduğu ziraat odasından muafiyet belgesi alarak, sigorta prim ödemelerini durdurabildiğini hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fakat çiftçilerimiz, muafiyet dönemlerinde çiftçiliğe ara vermeden çalışmaya devam ediyorlar. Halen aylık sigorta primini düzenli ödediği için 5 puanlık sigorta indirimden yararlanan çiftçilerimiz için prim 498 lira 92 kuruş, yararlanamayan çiftçilerimiz için 583 lira 48 kuruş. Çiftçilerimiz, bu tutarlardaki primi ödeyemediklerinden muafiyet için başvuruyorlar. Yeterli geliri elde ettiklerinde ise üyesi olduğu ziraat odasına başvurup muafiyet halinin kalktığını gösterir belge alarak yeniden tarım Bağ-Kur sigortalılığını başlatabiliyorlar."

Bu durumdaki çiftçilerin borçların yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı Kanun çıkınca mağdur duruma düştüklerine, herhangi bir yapılandırmadan da faydalanamadıklarına dikkati çeken Bayraktar, "Çiftçilerimizin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçları yapılandırılmalıdır. Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesine bir fıkra eklenmeli, muafiyette geçen süreler de çiftçilerimizin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma imkanı sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.