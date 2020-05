Çiftçim Market büyüyor üretici ile tüketici aracısız buluşuyor

İlk defa Tire Süt Kooperatifi’nin üretici ile tüketiciyi direk buluşturmaya yönelik başlattığı proje hakkında açıklama yapan Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük “Bu proje üretici ile tüketiciyi korumaya yönelik bir modeldir. Asıl amaç ülkemizde geri kalmış kooperatifçilik olgusunu geliştirmek, benimsetmek ve özendirmektir. Ticari düşünmediğimiz bu uygulama ile üretici direk desteklenecek ve tüketici güvenli gıda ile buluşarak sağlıklı beslenecek. Uzun yıllardır ülke çapında bu projeyi uygulamaları için üretici örgütlerine ve belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Son zamanlarda başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bir çok belediyemizin bu projeyi uygulamaya koyması son derece sevindirici ve umut vericidir. Ayrıca başta Narlıdere, Karşıyaka Belediye başkanlarımız olmak üzere bize her konuda destek olan ve olmak isteyen tüm Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Korona salgını nedeniyle mağazanın açılış töreni yapılmazken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük sembolik alışveriş yaparak mağazayı hizmete açtı.

SAHİBİ BİNLERCE ÜRETİCİ

Çiftçim Market Karşıyaka şubesinin büyük anlam ifade ettiğine değinen Başkan Eskiyörük “Küçük ama çok anlamlı bir mekan açtık, çünkü buranın sahibi binlerce üretici. Burada hem üretici kazanacak hem tüketici kazanacak. Raflarda Türkiye’nin her yerinden kooperatiflerin ürettiği güvenilir gıda ürünlerini aracısız tüketiciye sunuyoruz. Bu işyerindeki ürünlerin hiçbirinde en ufak bir katkı ya da koruyucu madde yok. Et ürünlerimizin tümü veteriner kontrolünde kesilen sağlıklı hayvanlardan elde ediliyor. Süt ürünlerimiz de soğuk zincirde yerinde kontrol edilerek alınan güvenilir ham maddeden elde ediliyor. Karşıyaka halkımızı bu mekâna sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü bu mekâna sahip çıkmakla hem üreticiyi desteklenecek hem de tüketici güvenilir ürünlerle buluşacaklar” dedi.

Mağazanın ilk müşterilerinden olan Belediye Başkanı Tugay ise projeyi çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Çiftçim Market konsepti Karşıyaka’da ilk kez hayata geçiyor, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gıda hizmeti veren bir mekan açılması gıda güvenliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle konusunda uzman olan Tire Süt Kooperatifi gibi ürünlerinin kalitesiyle Türkiye çapında marka haline gelmiş bir kurumun yapması önemliydi. Mağazanın gerek ürün kalitesini, gerekse ürün zenginliğini İlçe halkımızın çok beğeneceğine inanıyorum”

ÜRÜNLER NASIL ÜRETİLİYOR?

Ortaklarının gıda güvenliğine uygun üretim yapmasını sağlayan Tire Süt Kooperatifi, kendi ortaklarının ürettiği günlük 300 ton sütün tamamını yerinde kontrol ederek soğuk zincirde toplamaktadır. Otomatik sağım sistemle doğrudan tanka sağılan sütler, kooperatifin araçlarıyla her gün sabah ve akşam alınırken nakil görevlilerince antibiyotik, kesik ve su kalite testlerine tabi tutulur. Testlerden geçen sütler, uygunsa nakil edilir. Soğuk zincirde Süt Alım Merkezi'ne getirilen çiğ süt, tekrardan laboratuvarda kalite testlerine tabi tutulur. Tüm kalite testlerinden geçen sütler işleme ve paketleme için gönderilir, kriterlere uymayan sütler imha edilir. Hijyenik tesiste özenle işlenen sütler paketlenir. Paketlenen sütlerden son ürün kontrolü için tekrar numune alınır ve analiz edilir. Yağ, yağsız kuru madde, somatik ve benzeri birçok teste tabi tutulan sütler, kalite onayının ardından dağıtım için nakledilir.

Et ürünlerinde de aynı şekilde titiz bir çalışma yürüten Kooperatif, üretimde sadece ortaklarının kesimlik erkek hayvanlarını kullanır. İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) desteği ile Et İşleme Tesisi kuran kooperatif, daha sonra kendi öz kaynaklarıyla tesisi büyüterek bölgenin en modern Et İşleme Tesisini oluşturmuştur. Et işleme sürecinde, öncelikle veteriner hekimleriyle alınacak hayvanların sağlık kontrolleri yapılır. Sağlık onayından geçen hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kesimhanesinde tekrar sağlık kontrolünden geçer ve kesim gerçekleşir. Kesimin ardından kooperatifin özel soğuk havalı aracıyla alınan etler, hijyen ve belge kontrolleriyle et üretim tesisine kabul edilir. Burada etlerin bir kısmı, kooperatifin kendi marketlerinde kasap reyonunda tüketiciye çiğ et olarak sunulması için işlenirken; bir kısmı ise Tire Şiş Köfte, döner, sucuk gibi geleneksel ürünler haline getirilir. Paketlenen ürünler, son kontrollerin ardından raflardaki yerini alır.