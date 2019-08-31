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Çiftçinin geliri "Egebeyi" ile artacak

- Yerli tohum üretme çalışmaları sonucunda tescili tamamlanan yeni arpa çeşidi "Egebeyi", yüksek verimliliği ve hastalıklara dayanıklılığıyla çiftçinin yüzünü güldürecek - Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arpa Şube Şefi Aydın İmamoğlu: - "Yüksek verim potansiyeline sahip. Bu çeşidin dekarda verim kapasitesi 650-700 kilogram civarında"

Çiftçinin geliri
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İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen yerli tohum üretme çalışmaları sonucunda tescil edilen verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı yeni arpa çeşidi "Egebeyi", çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Enstitünün Arpa Şube Şefi Aydın İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1963 yılında kurulan enstitüde ulusal tohum gen bankası bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgelerinden toplanan tohumların uzun yıllardır burada muhafaza edildiğini söyledi.

Tohumların ıslah programlarında kullanıldığını kaydeden İmamoğlu, enstitünün kuruluşundan bu yana yürütülen arpa ıslah çalışmalarında ülke koşullarına uygun 11 çeşit milli arpanın tescil ettirildiğini belirtti.

- "Egebeyi"nin çalışmaları 13 yıl önce başladı

İmamoğlu, gen bankasındaki tohumların belirli aralıklarla çimlenme kabiliyetlerinin sağlanması ve karakterlerinin kontrolü için üretim yenileme çalışmalarına alındığını aktararak, "Bu çalışmalarda hastalıklara dayanıklılık, yüksek protein, yatmaya dayanıklılık gibi üstün vasıflar tespit ediliyor, ıslah programlarındaki melezleme çalışmalarıyla bu vasıfların gen aktarımı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Islah çalışmalarının melezleme, tarla çalışmaları, genetik durulma, verim denemeleri gibi aşamalardan oluştuğunu belirten İmamoğlu, ıslah edilerek üretime hazır hale gelen çeşidin yaklaşık 2 yıllık tescil sürecinden sonra çiftçinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

İmamoğlu, bir tohumun ıslah edilip yeni bir çeşit olarak tescil edilmesi için 12-13 yıl gibi uzun bir süre gerektiğini ifade ederek, Egebeyi'nin ıslah çalışmasının da yaklaşık 13 yıl önce başladığını kaydetti.

- "Egebeyi"nin özellikleri

İmamoğlu, bu yıl tescil edilerek yüksek kaliteli yemlik çeşitler arasında yerini alan Egebeyi'nin yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Bu çeşidin dekarda verim kapasitesi 650-700 kilogram civarında. Yazlık karakterli bir çeşit. Ekim alanı yazlıksal kuşak olan Çanakkale'den başlayıp Ege, Akdeniz, Güneydoğu diye devam eder, Şanlıurfa'ya kadar uzanır. Yatmaya dayanıklı, arpa tarlada rüzgar ve yağmur gibi etkilerle yattığında verimi ve kalitesi düşer. Protein oranı yüksek, yüzde 14,5 civarında. Hayvan beslemek açsından uygun bir çeşit. Pas hastalıklarına karşı dayanıklı. Islah programlarıyla daha önce tescil edilmiş çeşitlerin verim olarak 50-100 kilogram devamlı üzerine koymaktayız, kalitelerinde ödün vermeden."

İmamoğlu, tescil aşamasında başka çeşitlerin de bulunduğunu, Ayber ve Azizbey isimli çeşitlerin de üretime hazır hale geldiğini söyledi.

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