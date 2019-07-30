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Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk destek ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödenecek"

Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk destek ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, fark ödemesi desteklemeleri kapsamında yer alan yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk kısım ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödeneceğini bildirdi.

Pakdemirli, destek ödemesinden toplam 227 bin çiftçinin yararlanacağını duyurdu.

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